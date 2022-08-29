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Обамеянга избили и угрожали оружием во время ограбления его дома

сегодня, 11:23

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг подвергся нападению грабителей.

Сегодня утром в дом габонца в Кастельдефельсе (Каталония) проникли грабители, которых было минимум четыре человека. Мужчины скрывали лица под капюшонами. Грабители избили Обамеянга, который получил удар железным прутом в подбородок, угрожали футболисту огнестрельным оружием, а также связали Обамеянга и его жену, оставив их лежать на полу в течение часа.

Грабители покинули дом, только когда сумели открыть сейф, из которого они забрали несколько драгоценностей. Преступники говорили между собой по-итальянски. По словам нескольких свидетелей, они скрылись на белом Audi A3.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:33
Лишь бы запасённые на зиму уголь и дрова не украли!
008Maximus
008Maximus
сегодня в 12:19
Жесть европейская
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 12:05
Да и черт с ним
kyxy
kyxy
сегодня в 12:05
Брат Погба
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 12:03
столько получает, и не может выделить лишних пару тысяч евро в месяц на охранника?))
dok66
dok66
сегодня в 11:59
Никто конечно не застрахован от такого . Но какая то система безопасности дома должна же быть у дорогих футболистов . Думаю несколько матчей он теперь пропустит .
SonataArctica
SonataArctica ответ memphis (раскрыть)
сегодня в 11:59
Мб туда все и катится. Хотя вряд ли кто-то из Барсы жил у нас в 90ых)
ДинAmo
ДинAmo
сегодня в 11:53
Переживёт
memphis
memphis
сегодня в 11:44
Вы хотели как в 90-е?))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:33, ред.
Если кража в Испании, - то пиши пропало. Пусть теперь поднимает документы по страховке..., ибо хуже испанских полицейских только французские.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 11:31
Барселона задействовала 6 рычаг...
А если без шуток, то нападение на семью, печально это всё, хорошо хоть все живы здоровы, а от шока оправятся. Потерянное заработают.
Гость
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