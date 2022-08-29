Обамеянга избили и угрожали оружием во время ограбления его дома

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сегодня, 11:23

Нападающий «Барселоны» подвергся нападению грабителей.

Сегодня утром в дом габонца в Кастельдефельсе (Каталония) проникли грабители, которых было минимум четыре человека. Мужчины скрывали лица под капюшонами. Грабители избили Обамеянга, который получил удар железным прутом в подбородок, угрожали футболисту огнестрельным оружием, а также связали Обамеянга и его жену, оставив их лежать на полу в течение часа.

Грабители покинули дом, только когда сумели открыть сейф, из которого они забрали несколько драгоценностей. Преступники говорили между собой по-итальянски. По словам нескольких свидетелей, они скрылись на белом Audi A3.