«Барселона» хочет аннулировать контракт с Френки де Йонгом

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сегодня, 15:12

«Барселона» хочет аннулировать контракт с полузащитником .

Руководство клуба проинформировало игрока, что намерено разорвать с ним действующий контракт и вернуться к исходным условиям соглашения. Таким образом клуб хочет оградиться от судебных разбирательств, которые могут коснуться каждую из сторон, принимавших участие в подписании нового договора. Нынешнее руководство «Барсы» полагает, что предшественники нарушили закон, подписывая с де Йонгом соглашение на обновленных условиях.

В середине июля «Барселона» отправила футболисту письменное уведомление о том, что были обнаружены следы преступных действий при подписании клубом и де Йонгом нового соглашения в октябре 2020-го. Тогда стороны продлили контракт на два сезона, с тех пор он действует до 2026 года. По условиям нового договора на период сезонов 2020/21 и 2021/22 зарплата полузащитника была снижена, а выплата 18 миллионов евро, положенных де Йонгу по предыдущему соглашению, откладывалась на последующие четыре сезона. Что интересно, аналогичные контракты тогда подписали Жерар Пике, Клеман Ленгле и Марк-Андре тер Штеген.

В вышеназванном письме «Барса» сообщила, что намерена начать судебное разбирательство по поводу обстоятельств подписания нового соглашения с игроками. Клуб хочет аннулировать условия контракта де Йонга 2020 года, чтобы футболист продолжил выступать за клуб на условиях, которые были согласованы при его переходе из «Аякса» в 2019 году.

Однако бывшее руководство «Барселоны» настаивает на том, что данный договор не нарушает закон, он был подписан с одобрения юристов Ла Лиги. Предполагается, что после отправки данного письма между клубом и окружением футболиста произошел диалог, в ходе которого «Барса» выразила обеспокоенность в связи с тем, что возможные судебные разбирательства могут коснуться и сторону футболиста.

«Сине-гранатовые» уже общались на эту тему с Пике и тер Штегеном, но на данный момент неизвестно, получали ли эти игроки подобные письма. Диалога с Ленгле не было, поскольку он находится в аренде в «Тоттенхэме». В связи с существенными финансовыми трудностями «Барселона» надеется продать де Йонга в другой клуб этим летом или договориться с ним об отказе от отложенных во время пандемии коронавируса платежей. Стороны на данный момент к соглашению не пришли.