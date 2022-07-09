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Клуб АПЛ позволял играть футболисту, которого подозревают в изнасиловании

09 июля 2022, 11:31

Один из клубов АПЛ не отстранил игрока от матчей, несмотря на то, что тот подозревается в изнасиловании еще с прошлого года.

Сообщается, что о предполагаемом изнасиловании в лондонскую полицию сообщили еще в прошлом августе. В марте полиция приступила к расследованию этого и другого эпизода, который произошел с той же потерпевшей в феврале. Однако футболист играл за основную команду, никаких санкций со стороны клуба в его адрес не было.

4 июля этого года на севере Лондона по подозрению в изнасиловании был арестован футболист, чье имя не называется. Это известный игрок, который должен выступить на чемпионате мира в Катаре.

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Перевод с mirror.co.uk
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