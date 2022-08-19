У Левандовского украли часы, Роберт пустился в погоню за вором

Неприятный инцидент произошёл с нападающим Робертом Левандовским перед вчерашней вечерней тренировкой «Барселоны».
Поляк раздавал автографы болельщикам, чем воспользовался преступник, который открыл дверь машины Левандовского и украл его часы стоимостью 70 000 евро. После этого Роберт пустился в погоню за вором.
В конечном итоге преступника поймала полиция, а часы вернули Левандовскому.
Карманники Барселоны абсолютно безжалостны и преступное ремесло для них сродни развлечению. Здесь работают самые умелые карманники в мире...
https://youtu.be/h1o9gWC24MQ
Карманники Барселоны абсолютно безжалостны и преступное ремесло для них сродни развлечению. Здесь работают самые умелые карманники в мире...