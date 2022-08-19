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У Левандовского украли часы, Роберт пустился в погоню за вором

вчера, 22:52

Неприятный инцидент произошёл с нападающим Робертом Левандовским перед вчерашней вечерней тренировкой «Барселоны».

Поляк раздавал автографы болельщикам, чем воспользовался преступник, который открыл дверь машины Левандовского и украл его часы стоимостью 70 000 евро. После этого Роберт пустился в погоню за вором.

В конечном итоге преступника поймала полиция, а часы вернули Левандовскому.

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Все комментарии
karnager
karnager
вчера в 23:59
Дзюба должен быть в Турции!!!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:11
Чую наплачется Роберт в этой Барсе
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:58
Бывает и такое.
Futurista
Futurista
вчера в 22:58, ред.
Добро пожаловать в город Барселона, Роберт)...

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:55
Как Иногда случается...
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