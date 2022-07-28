Неймар предстанет перед судом по делу о мошенничестве

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сегодня, 08:42

Нападающий ПСЖ предстанет перед судом по делу о мошенничестве при переходе в «Барселону» из «Сантоса» в 2013 году.

Компания DIS, владевшая 40% трансферных прав на Неймара, обратилась в суд, подав иск против футболиста, его родителей, бывшего директора «Сантоса» Одилио Родригеса, а также бывших президентов «Барселоны» Хозепа Бартомеу и Сандро Росселя. Фирма заявляет, что получила меньше денег за трансфер бразильца, чем предполагалось по договоренности. В качестве компенсации DIS требует 150 миллионов евро.

Прокуратура требует для Неймара 2 года тюрьмы и выплату штрафа в 10 млн евро, DIS хочет, чтобы футболиста посадили на 5 лет. Судебные заседания по этому делу пройдут с 17 по 31 октября 2022 года.