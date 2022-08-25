«Спартак»: «Коллегам из Воронежа – уважение, что быстро исправили ошибку»

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на извинения «Факела». Ранее воронежцы прояснили ситуацию с недопуском на матч болельщиков в спартаковской атрибутике.
Рады, что реакция последовала быстро – и от Лиги, и от «Факела».
Коллегам из Воронежа – уважение, что быстро исправили ошибку, и случившееся недоразумение не должно омрачить матч, которого ждут болельщики обеих команд. До встречи в Воронеже.
Спартак сам подставил Факел отказавшись от гостевой квоты. Это Спартаку надо извиняться перед Факелом.
21.4.7. регламента сказано, что болельщик гостей не должен находиться не в положенных местах, то есть среди болельщиков домашнего клуба. Его должны определить в отдельный сектор. То есть гостевой, но Спартак от него отказался.
И так как ожидается аншлаг, то таких мест просто не будет возможности найти.
Поэтому Факел и решил донести это до болельщиков Спартака.
Формулировка? Ну тут скорее всего Факел немного испугался, ну и роль Асхабадзе не стоит исключать и пошли немного на попятную. Хотя если брать регламент, то они полностью правы.
Ну и если всё таки смотреть по человечески, не обращая внимания на регламент, то извинения могут быть только болельщикам Спартака, но опять же только со стороны самого Спартака, из-за того, что они всех подставили.
Забронируй гостевой сектор и нет проблем, зачем было отказываться?
Не исключаю, что эта запланированная акция, ну нельзя Спартаку быть без скандалов, фанаты не поймут.
Спартак сам подставил Факел отказавшись от гостевой квоты. Это Спартаку надо извиняться перед Факелом.
21.4.7. регламента сказано, что болельщик гостей не должен находиться не в положенных местах, то есть среди болельщиков домашнего клуба. Его должны определить в отдельный сектор. То есть гостевой, но Спартак от него отказался.
И так как ожидается аншлаг, то таких мест просто не будет возможности найти.
Поэтому Факел и решил донести это до болельщиков Спартака.
Формулировка? Ну тут скорее всего Факел немного испугался, ну и роль Асхабадзе не стоит исключать и пошли немного на попятную. Хотя если брать регламент, то они полностью правы.
Ну и если всё таки смотреть по человечески, не обращая внимания на регламент, то извинения могут быть только болельщикам Спартака, но опять же только со стороны самого Спартака, из-за того, что они всех подставили.
Забронируй гостевой сектор и нет проблем, зачем было отказываться?
Не исключаю, что эта запланированная акция, ну нельзя Спартаку быть без скандалов, фанаты не поймут.
21.4.7. В случае нахождения болельщиков Клуба-гостя в неотведённых для них секторах и создания угроз безопасности, в соответствии с решением координационного штаба таким зрителям может быть предложено в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности занять
индивидуальные зрительские места в других секторах Стадиона. Данная информация должна доводиться до зрителей в местах реализации входных билетов и должна быть опубликована на официальных сайтах Клубов.
Тут всё чётко сказано. Гостю запрещено находиться среди домашних болельщиков. Должно предложено место отдельно, но согласно пункту 21.4.3. если гости отказались от своей квоты, то принимающий клуб вправе реализовывать входные билеты в сектор для болельщиков Клуба-гостя по своему усмотрению.
Но хозяева должны официально оповестить об этом, что Факел собственно и сделал.
Но какие тут могут быть вопросы?!!!
Читайте регламент!!!
21.4.7. В случае нахождения болельщиков Клуба-гостя в неотведённых для них секторах и создания угроз безопасности, в соответствии с решением координационного штаба таким зрителям может быть предложено в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности занять
индивидуальные зрительские места в других секторах Стадиона. Данная информация должна доводиться до зрителей в местах реализации входных билетов и должна быть опубликована на официальных сайтах Клубов.
Тут всё чётко сказано. Гостю запрещено находиться среди домашних болельщиков. Должно предложено место отдельно, но согласно пункту 21.4.3. если гости отказались от своей квоты, то принимающий клуб вправе реализовывать входные билеты в сектор для болельщиков Клуба-гостя по своему усмотрению.
Но хозяева должны официально оповестить об этом, что Факел собственно и сделал.
Но какие тут могут быть вопросы?!!!
Читайте регламент!!!