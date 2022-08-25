«Спартак»: «Коллегам из Воронежа – уважение, что быстро исправили ошибку»

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на извинения «Факела». Ранее воронежцы прояснили ситуацию с недопуском на матч болельщиков в спартаковской атрибутике.

Рады, что реакция последовала быстро – и от Лиги, и от «Факела».

Коллегам из Воронежа – уважение, что быстро исправили ошибку, и случившееся недоразумение не должно омрачить матч, которого ждут болельщики обеих команд. До встречи в Воронеже.