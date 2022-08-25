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«Спартак»: «Коллегам из Воронежа – уважение, что быстро исправили ошибку»

сегодня, 14:38
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак27.08.2022 в 17:30 Не начался

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на извинения «Факела». Ранее воронежцы прояснили ситуацию с недопуском на матч болельщиков в спартаковской атрибутике.

Рады, что реакция последовала быстро – и от Лиги, и от «Факела».

Коллегам из Воронежа – уважение, что быстро исправили ошибку, и случившееся недоразумение не должно омрачить матч, которого ждут болельщики обеих команд. До встречи в Воронеже.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ stavr74 (раскрыть)
сегодня в 19:13
Парень так ты не следишь за новостями.
Какая гостевая трибуна на этот матч?
Спартак отказался от квоты, тем самым кинув своих болельщиков.
Зайди в новости и почитай.

Ну если, что помогу.
«Спартак» отказался от гостевой квоты на матч с «Факелом»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1326670/fakel-spartak 23.08.2022

По мнению самого Спартака болельщиков на матче не должно быть!
Вопросы?
stavr74
stavr74 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 19:02
А что в ом же Воронеже нет болельщиков Спартака
которые придут сами на матч?
Есть гостевая трибуна и она не трогается ,
И с трудом верится , что все 32 т заполнятся болельщиками Факела ,
если не пускать болельщиков Спартака .
И в нормальные 80/90 года было без разницы , ко где сидит .Это сейчас
принято вражду вносить в станы болельщиков этими тупыми регламентами .
Скоро дойдём до белые справа , мулаты слева
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 19:02
Спартаковцы всё равно бойкотируют посещение матчей.
dok66
dok66
сегодня в 18:57
Друг друга поняли , и хорошо .
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:26
На поле надо будет закрывать все эти вопросы))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:55
Судя по количеству сообщений на эту "живоТРЕПЫХАЮЩУЮСЯ" тему,это -главное событие предстоящих футбольных дней! Очевидно,встречаются в последнем матче чемпионата два главных претендента на титул. Наконец "Зенит" только бронзовый...
ABir
ABir
сегодня в 17:33
Факел он и есть факел
Василий 50
Василий 50
сегодня в 16:37
Теперь раскланиваться неделю будут...
112910415
112910415
сегодня в 16:17
да здравствует мир и дружба !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:37
Заднюю включили, лукойл надавил.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:33
Ситуация доведена была до абсурда.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:32
Москва - Воронеж, жрен догонешь !
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:23
Ну и хорошо
Futurista
Futurista
сегодня в 15:15
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 15:06
Для тех кто не читал регламент и может из-за этого обвинять других.
21.4.7. В случае нахождения болельщиков Клуба-гостя в неотведённых для них секторах и создания угроз безопасности, в соответствии с решением координационного штаба таким зрителям может быть предложено в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности занять
индивидуальные зрительские места в других секторах Стадиона. Данная информация должна доводиться до зрителей в местах реализации входных билетов и должна быть опубликована на официальных сайтах Клубов.

Тут всё чётко сказано. Гостю запрещено находиться среди домашних болельщиков. Должно предложено место отдельно, но согласно пункту 21.4.3. если гости отказались от своей квоты, то принимающий клуб вправе реализовывать входные билеты в сектор для болельщиков Клуба-гостя по своему усмотрению.
Но хозяева должны официально оповестить об этом, что Факел собственно и сделал.

Но какие тут могут быть вопросы?!!!
Читайте регламент!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:58
Опять в топе не умение читать буквы. В регламенте ни чего не сказано в пользу воронежской ошибки. Хорошо что вовремя извинились и исправили
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 14:53, ред.
Я не понимаю почему Факел в лице бывшего гендиректора «Спартака» Романа Асхабадзе приносит извинения именно Спартаку?
Спартак сам подставил Факел отказавшись от гостевой квоты. Это Спартаку надо извиняться перед Факелом.
21.4.7. регламента сказано, что болельщик гостей не должен находиться не в положенных местах, то есть среди болельщиков домашнего клуба. Его должны определить в отдельный сектор. То есть гостевой, но Спартак от него отказался.
И так как ожидается аншлаг, то таких мест просто не будет возможности найти.
Поэтому Факел и решил донести это до болельщиков Спартака.
Формулировка? Ну тут скорее всего Факел немного испугался, ну и роль Асхабадзе не стоит исключать и пошли немного на попятную. Хотя если брать регламент, то они полностью правы.

Ну и если всё таки смотреть по человечески, не обращая внимания на регламент, то извинения могут быть только болельщикам Спартака, но опять же только со стороны самого Спартака, из-за того, что они всех подставили.
Забронируй гостевой сектор и нет проблем, зачем было отказываться?
Не исключаю, что эта запланированная акция, ну нельзя Спартаку быть без скандалов, фанаты не поймут.
YVG
YVG
сегодня в 14:50
Факелу только удачи!!!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:47
ФАКЕЛ - может поджечь кого хочешь
шацк
шацк
сегодня в 14:41
Настучали и сразу подлизали - стандарт для красных...
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