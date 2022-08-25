Алаев — о действиях «Факела»: «Лига держит ситуацию на контроле»

Президент РПЛ Александр Алаев отреагировал на новость, что «Факел» во время матча 7-го тура РПЛ запретил на своем стадионе атрибутику «Спартака».

Решение «Факела» не допускать на стадион с символикой клуба-соперника противоречит действующим правилам и регламенту. Негодование болельщиков в этой ситуации понятно.

Лига держит ситуацию на контроле, мы оперативно связались с руководством клуба, и генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе заверил, что ограничений, касающихся использования символики гостевой команды, на матче не будет.