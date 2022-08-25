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Алаев — о действиях «Факела»: «Лига держит ситуацию на контроле»

сегодня, 13:14
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак27.08.2022 в 17:30 Не начался

Президент РПЛ Александр Алаев отреагировал на новость, что «Факел» во время матча 7-го тура РПЛ запретил на своем стадионе атрибутику «Спартака».

Решение «Факела» не допускать на стадион с символикой клуба-соперника противоречит действующим правилам и регламенту. Негодование болельщиков в этой ситуации понятно.

Лига держит ситуацию на контроле, мы оперативно связались с руководством клуба, и генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе заверил, что ограничений, касающихся использования символики гостевой команды, на матче не будет.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 16:38
Надо жестко наказать Факел
6qx3xag7az5s
6qx3xag7az5s
сегодня в 14:19
Надо пресечь эти действия
3_DEIVID_5
3_DEIVID_5
сегодня в 14:12
Быстрее бы уже фан айди везде ввели. Это ужас, что творится в Воронеже. Я походу 10-15 тысяч выложу за билет.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Бабка за Питер (раскрыть)
сегодня в 14:02, ред.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 14:01
    Байкал сам придумывает правила и приводит несуществующие выписки, саму суть которых опровергает выше президент))
    Zak11
    Zak11 ответ Байкал-38. (раскрыть)
    сегодня в 13:43
      Zak11
      Zak11
      сегодня в 13:40
      Алаеву нужно было выяснить кто принимал такое решение. Думаю Асхабадзе сказал, что он был не в курсе и сам разберётся - но этого мало. Глупейший вброс Факела
      Бабка за Питер
      Бабка за Питер ответ Байкал-38. (раскрыть)
      сегодня в 13:33
      А если я живу в Воронеже и болею за Спартак, то мне нельзя прийти на центральную трибуну в шарфе Спартака что ли?
      ZIBO rock
      ZIBO rock
      сегодня в 13:29
      Байкал все какие то выписки цитирует!) У нас свободная страна!!! И объясните вы ему что гостевая квота не касается Воронежских болельщиков Спартака!
      Байкал-38.
      Байкал-38.
      сегодня в 13:25
      21.4.7. В случае нахождения болельщиков Клуба-гостя в неотведённых для них секторах и создания
      угроз безопасности, в соответствии с решением координационного штаба таким зрителям может быть
      предложено в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности занять
      индивидуальные зрительские места в других секторах Стадиона. Данная информация должна доводиться до
      зрителей в местах реализации входных билетов и должна быть опубликована на официальных сайтах Клубов.


      Вот выписка из регламента по которой Факел уже имеет право сообщить болельщикам Спартака, что их не будут пускать на стадион.
      На стадионе "Центральный" ожидается аншлаг, а Спартак отказался от гостевой квоты, так, что лишних индивидуальных мест нет.


      ФК Спартак должен признать свою ошибку, а не винить других.
      Если бы фк Спартак не отказался от квоты, а заявил её, то болельщиков поддерживающих Спартак могли разместить на этом секторе.

      Ну не может Спартак без скандалов, сначала делает. потом возмущается, а вот думают ли там это вопрос другой.
      КЭТиК
      КЭТиК
      сегодня в 13:17
      Это спартакофобия называется.
      Гость
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