Алаев — о действиях «Факела»: «Лига держит ситуацию на контроле»

Президент РПЛ Александр Алаев отреагировал на новость, что «Факел» во время матча 7-го тура РПЛ запретил на своем стадионе атрибутику «Спартака».
Решение «Факела» не допускать на стадион с символикой клуба-соперника противоречит действующим правилам и регламенту. Негодование болельщиков в этой ситуации понятно.
Лига держит ситуацию на контроле, мы оперативно связались с руководством клуба, и генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе заверил, что ограничений, касающихся использования символики гостевой команды, на матче не будет.
угроз безопасности, в соответствии с решением координационного штаба таким зрителям может быть
предложено в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности занять
индивидуальные зрительские места в других секторах Стадиона. Данная информация должна доводиться до
зрителей в местах реализации входных билетов и должна быть опубликована на официальных сайтах Клубов.
Вот выписка из регламента по которой Факел уже имеет право сообщить болельщикам Спартака, что их не будут пускать на стадион.
На стадионе "Центральный" ожидается аншлаг, а Спартак отказался от гостевой квоты, так, что лишних индивидуальных мест нет.
ФК Спартак должен признать свою ошибку, а не винить других.
Если бы фк Спартак не отказался от квоты, а заявил её, то болельщиков поддерживающих Спартак могли разместить на этом секторе.
Ну не может Спартак без скандалов, сначала делает. потом возмущается, а вот думают ли там это вопрос другой.
угроз безопасности, в соответствии с решением координационного штаба таким зрителям может быть
предложено в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности занять
индивидуальные зрительские места в других секторах Стадиона. Данная информация должна доводиться до
зрителей в местах реализации входных билетов и должна быть опубликована на официальных сайтах Клубов.
Вот выписка из регламента по которой Факел уже имеет право сообщить болельщикам Спартака, что их не будут пускать на стадион.
На стадионе "Центральный" ожидается аншлаг, а Спартак отказался от гостевой квоты, так, что лишних индивидуальных мест нет.
ФК Спартак должен признать свою ошибку, а не винить других.
Если бы фк Спартак не отказался от квоты, а заявил её, то болельщиков поддерживающих Спартак могли разместить на этом секторе.
Ну не может Спартак без скандалов, сначала делает. потом возмущается, а вот думают ли там это вопрос другой.