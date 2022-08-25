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«Факел»: «Имелись в виду средства активной поддержки, а не атрибутика»

сегодня, 14:21
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак27.08.2022 в 17:30 Не начался

«Факел» извинился перед «Спартаком» за слова о недопуске болельщиков с символикой «красно-белых» на стадион.

Мы допустили некорректную формулировку – имелись в виду средства активной поддержки, а не атрибутика. Поэтому речи о том, что в Воронеже болельщиков с символикой «Спартака» не пустят на стадион, быть не может.

Приносим футбольному клубу «Спартак» извинения за некорректную формулировку – в нашем городе рады всем любителям футбола.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 17:23
Имелись в виду : поддержка авиацией и тяжёлой артиллерией ? .....))))
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Kolenok (раскрыть)
сегодня в 17:04
Да просто опечатались
Kolenok
Kolenok
сегодня в 16:34
Теперь дур.ка включили,да бог с ними.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 16:31
Да можно и с атрибутикой не впускать
Алекс37153715
Алекс37153715
сегодня в 16:30
Вот зачем было это всё??? Прежде чем что-то делать, нужно очень хорошо подумать!!! В Воронеже, по-ходу, работают некомпетентные люди…
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 15:19
Ах ха-хах сами же палятся со своим фан уйди и со всем остальным...не нужны болельщики со средствами АКТИВНОЙ поддержки. Сидите и жрите наши хот-доги, а то пришли тут флагами махать и прыгать.
stavr74
stavr74
сегодня в 14:58, ред.
обгадились так молча теперь обсыхайте.
у нас в России ,что имеют то на всю длину и вводят
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:39
С гнилой темы уже не съехать.
шацк
шацк
сегодня в 14:37
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    сегодня в 14:36
    В Воронеже просто бум перед матчем с Спартаком,болельщики по ночам стоят в очереди за билетами.Ну и тупоговые чиновники ,далёкие от футбола,решили примазаться и сказать своё слово
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 14:31
    Ещё бы некоторые пользователи ресурса принесли извинения..
    dok66
    dok66
    сегодня в 14:28
    Так может тогда и рты позаклеивать , или кляпы использовать . Веть голос - это средство активной поддержки .
    pswm3ww57j23
    pswm3ww57j23
    сегодня в 14:27
    Ну наконец то разобрались...
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 14:24
    Что такое "средства активной поддержки"? Петарды с надписью "Спартак"?
    Итак люди на футбол не ходят, ещё такие вот самодуры местные сидят и самодурствуют. отстранить этих дурачков от управления делами клуба.
    Гость
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