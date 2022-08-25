«Факел»: «Имелись в виду средства активной поддержки, а не атрибутика»

«Факел» извинился перед «Спартаком» за слова о недопуске болельщиков с символикой «красно-белых» на стадион.

Мы допустили некорректную формулировку – имелись в виду средства активной поддержки, а не атрибутика. Поэтому речи о том, что в Воронеже болельщиков с символикой «Спартака» не пустят на стадион, быть не может.

Приносим футбольному клубу «Спартак» извинения за некорректную формулировку – в нашем городе рады всем любителям футбола.