«Факел» по ошибке запретил атрибутику «Спартака». Извинились и готовятся к шоу в Воронеже

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Для многих в городе «красно-белые» — любимый клуб.

Запрет «спартаковской» атрибутики – ошибка хозяев

Судя по всему, сделку по продаже «Спартака» со стороны «Лукойла» вел Евгений Хавкин. Он же может заменить Федуна на посту президента, тогда слухи о возвращении в клуб Асхабадзе вряд ли найдут под собой фундамент. Бывший менеджер теперь работает в Воронеже, и заявил следующее:

Всё это происходит из-за регламента. Согласно ему все атрибуты поддержки гостевой команды разрешены только на секторе гостей.

Точно знаем, что регламент в Воронеже не читали. Запрещаются средства активной поддержки – например, огромный флаг, которым будут махать перед носом у женщин и детей на центральных трибунах, или провокационный баннер, которому место на гостевой трибуне. В регламенте сезона ни слова о запрете проносить обычную атрибутику с символикой клуба, такой финт тяжело продавить, даже когда играют исторические враги.

Откуда у «Факела» появились мысли о запрете? «Спартак», хотя в Екатеринбурге действовали иначе, отказался от гостевой квоты. Клубы перекладывали ответственность за поведение фанатов друг на друга. Но бойкот ультрас не значит, что надо было отдавать «Факелу» право продать билеты по квоте гостевой команды. Стоило распространить пропуска среди фанатов «Спартака» в Воронеже и округе, «Спартак» поленился.

В результате получилось, что фанаты «красно-белых», которые хотят увидеть матч, вынуждены сидеть среди фанатов хозяев – не очень комфортно, если все вокруг болеют против твоей команды. А могли вместо этого спокойно занять гостевой сектор, такое определение в регламенте на сезон есть, ведь там учтены стандарты УЕФА – обеспечить безопасность.

«Факел» не хотел брать на себя ответственность на случай конфликтов, выдумал запрет, на который сразу же отреагировал и «Спартак», и президент РПЛ Алаев:

Негодование болельщиков в этой ситуации понятно. Лига держит ситуацию на контроле. Мы оперативно связались с руководством клуба, и генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе заверил, что ограничений, касающихся использования символики гостевой команды, на матче не будет.

Кстати, этот вопрос уже поднимался ранее. Фанатам «Зенита» стоит обратить внимание, как их любимый клуб дискриминировал гостей в Санкт-Петербурге без разбору. Запрещали именно символику, а РПЛ в тех случаях оперативно не вмешивалась. Надеемся, новый глава лиги Алаев будет внимательнее к таким деталям, ведь и у «Спартака» тоже был грех – не разрешали атрибутику «Локомотива» в 2020-м, прикрываясь коронавирусом и санитарией.

Еще отметим новых владельцев «Спартака». Разъехались по отпускам в конце лета и забыли, что в разгаре трансферная кампания. А когда пришлось ехать в Воронеж после поражения от «Динамо», то бросили фанатов не из числа ультрас. Неужели в «Спартаке» не понимают, что у них в Воронежской области с легкостью наберется 3 100 фанатов? Стоило контролировать продажу своих билетов, чтобы люди собрались компактно и удобно.

Народу на трибунах по понятным причинам стало меньше на многих аренах, кроме тех, где не ввели Fan ID. Если выдумывать незаконные запреты – нет между фанатами «Спартака» и «Факела» конфликтов, шарф гостей не вызовет драку, но люди попросту останутся дома вместо похода на футбол. Пришлось поднимать бучу и обращаться к целому главе РПЛ , чтобы прочитали регламент. Символика «Спартака» не запрещена, и точка.

Поддерживают «Факел», но приходят на шоу РПЛ

Переходим к позитиву. У воронежского клуба чудесная поддержка и шумные, дружные фанаты. Конечно, даже им сложно собирать аншлаги, ведь на дебютную игру с «Динамо» спустя десятилетия в высшей лиге пришло 19 258 человек вместо максимальной 31 тысячи. Лучше, чем в Ростове-на-Дону, где фанаты не спешат оформлять Fan ID. В Воронеже публика не избалована футбольным зрелищем, накануне матча седьмого тура против «Спартака» у стадиона очередь за билетами.

В Воронеж некогда однозначно самый популярный клуб страны приезжал еще в 2001 году, когда разнес «Факел» 0:5. В Воронеже уже сыграли «Динамо» и «Урал», оба раза зрители увидели мировые. Во втором случае, что важно в разговоре о поддержке, было 18 178 фанатов, заполняемость арены почти не упала. А вот хайп по поводу игры «Факела» спал, попытка слепить сенсацию из команды Василенко оказалась эпатажной. Да, играют с тремя центральными, держатся за линией мяча.

Отдают владение даже таким проблемным соперникам, как «Урал». Могут создавать моменты на ровном месте. Запомнились Альшин и Акбашев. Гонгадзе может реализовать момент или забить с «точки». Но «Факел» пока не готов к спокойной работе в РПЛ . Это не аналог «Сочи», чтобы селекция при сравнительно небольших расходах подбросила в группу лидеров. Асхабадзе сообщал, что бюджет «Факела» в РПЛ – 570 млн рублей, и это очень мало для высшей лиги.

Экономят на зарплатах, так что даже выручка от продажи билетов в их случае влияет. Не говоря о Кубке России – попали в «группу смерти» к «Зениту», «Спартаку» и «Крыльям Советов», еще три крутых домашних матча. При большом везении выйдут в плей-офф, так что сезонные заработки от домашних матчей при таком скромном бюджете, как и призовые выплаты в Кубке и РПЛ , лишними не станет. Отсюда требование уважать и свою, и гостевую публику в будущем.

Выезд Абаскаля в Воронеж важнее, чем думают

Попытка «Факела» дискриминировать по ромбовому признаку сработала как реклама матча. Ошибку исправили, извинились. Никто не пострадает, на входе фанатов «Спартака» лицом в асфальт бросать не будут. Заодно напомнили всем клубам, что нельзя запрещать символику гостевой команды. Понятно, что на «Вираж» с любым ромбом на груди или шее лучше не соваться. Но на центральной трибуне можно представить соседство фанатов разных клубов.

Теперь у поклонников «Спартака», которые пойдут на игру с «Факелом», больше поводов не забыть розу. Жаль, что ультрас бойкотируют матчи РПЛ и поединки Кубка России – давным-давно стоило поставить точку, отменив закон, который только вредит спорту. Но российскому футболу, похоже, не нужны фанаты. Хорошо еще, что в Воронеже исключение. Надеемся, «Факел» будут поддерживать, когда похолодает, а в гости приедет не «Спартак».

Новичок стартовал без побед, но с душой. Но важно понимать, что именно поддержка – главный козырь. По бюджету, мастерству менеджеров, тренерскому диапазону и исполнительскому мастерству «Факел» не тянет. С этим нельзя спорить и после серии ничьих против сильных соперников. «Краснодар», «Динамо» и «Крылья Советов» не без личной глупости потерли очки против упрямого новичка. А вот ЦСКА показал, как реагировать на смелость Василенко.

Впрочем, «армейцам» было проще. Не играли в Воронеже и не проигрывали в дерби накануне. Матч «Спартака» в Воронеже невероятно важный. Еще одна осечка Абаскаля посеет сомнения в команде. А поскольку новые боссы заморозили переговоры с Селиховым и не смешат подписывать Ежова и Горшкова – клиентов любимого агента «Спартака», то фанатам москвичей не стоит тешить себя иллюзиями, будто ничего не изменилось и клуб ждут только победы.

Говорун Федун ушел, но это не значит, что новые владельцы, далекие от футбола, поняли потребность в точечных трансферах. Перчатку «Зениту» пока не бросили. Но с «Факелом» повоевали до матча успешно – защитили фанатов. Причем отстояли права скорее воронежских фанатов «Спартака». Некоторые, например, пенсионного возраста, впервые за двадцать один год увидят любимый клуб вживую.