Гендиректор «Динамо»: «Показалось, Карасёв свистел в одну сторону»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров недоволен судейством Сергея Карасёва в матче десятого тура РПЛ против «Зенита» (0:2).
«Со стороны „Динамо“ игра была хорошая. Мы бились, старались, у нас были моменты. Так получилось, что два гола себе привезли. Посмотрим. Показалось, что с „Зенитом“ фолы свистелись в одну сторону. У „Динамо“ было много фолов? Мне с трибуны показалась неоднозначная трактовка. Просто в одних и тех же эпизодах — в разные стороны. Мы пересмотрим игру, подумаем, что делать с этим», – сказал Пивоваров.
Это ШОК, ТРАГЕДИЯ. Для самого выдающегося тренера это огромная проблема.
Я не буду лишний раз повторять то, что неоднократно озвучивал. Всё это вчера сказал Черданцев в своём репортаже. Единственное, обращаясь к адекватным болельщикам, хочу попросить - ребята, если вы ничего не понимаете в футболе - это не трагедия, но при этом оставайтесь людьми.
Это ШОК, ТРАГЕДИЯ. Для самого выдающегося тренера это огромная проблема.
Я не буду лишний раз повторять то, что неоднократно озвучивал. Всё это вчера сказал Черданцев в своём репортаже. Единственное, обращаясь к адекватным болельщикам, хочу попросить - ребята, если вы ничего не понимаете в футболе - это не трагедия, но при этом оставайтесь людьми.