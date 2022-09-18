Гендиректор «Динамо»: «Показалось, Карасёв свистел в одну сторону»

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сегодня, 10:36

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров недоволен судейством Сергея Карасёва в матче десятого тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Со стороны „Динамо“ игра была хорошая. Мы бились, старались, у нас были моменты. Так получилось, что два гола себе привезли. Посмотрим. Показалось, что с „Зенитом“ фолы свистелись в одну сторону. У „Динамо“ было много фолов? Мне с трибуны показалась неоднозначная трактовка. Просто в одних и тех же эпизодах — в разные стороны. Мы пересмотрим игру, подумаем, что делать с этим», – сказал Пивоваров.