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Гендиректор «Динамо»: «Показалось, Карасёв свистел в одну сторону»

сегодня, 10:36
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров недоволен судейством Сергея Карасёва в матче десятого тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Со стороны „Динамо“ игра была хорошая. Мы бились, старались, у нас были моменты. Так получилось, что два гола себе привезли. Посмотрим. Показалось, что с „Зенитом“ фолы свистелись в одну сторону. У „Динамо“ было много фолов? Мне с трибуны показалась неоднозначная трактовка. Просто в одних и тех же эпизодах — в разные стороны. Мы пересмотрим игру, подумаем, что делать с этим», – сказал Пивоваров.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 13:28
Когда кажется, особенно с трибуны, надо трижды перекреститься и сходить в церковь, потом трижды пересмотреть матч и, если не пройдёт, обратиться к атеистам в ЭСК.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 13:24
Это точно!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:18
Гендиректор «Динамо»: «Показалось, Карасёв свистел в одну сторону»


Подробнее: Тот момент когда Карасёву подсунули левый свисток !)
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:18
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 13:16, ред.
Ну вот, можете, когда хотите!!!
Да, приятно вспомнить....
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:12
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 13:02, ред.
Это называется: "Чем бы дитя не тешилось, лижбы не плакало"
Аркадия Исааковича, пригласите, будьте любезны....
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:29
Брулин
Брулин
сегодня в 12:09
Именно поэтому у вас 31% владения мячом и пару попыток перехода центра поля в 1 тайме. Коварный судья в этом виноват
drug01
drug01
сегодня в 11:49
Это просто его взгляд!!!!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 11:45, ред.
У ДИНАМО, перед приходом Йокановича, 7 человек основы сбежали из команды.

Это ШОК, ТРАГЕДИЯ. Для самого выдающегося тренера это огромная проблема.

Я не буду лишний раз повторять то, что неоднократно озвучивал. Всё это вчера сказал Черданцев в своём репортаже. Единственное, обращаясь к адекватным болельщикам, хочу попросить - ребята, если вы ничего не понимаете в футболе - это не трагедия, но при этом оставайтесь людьми.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:37
Наша вечная проблема
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:25, ред.
Позволил ...не позволил)...итог на табло 0:2...Спартак кстати 1:2 проиграл...забывается всё кроме счёта...не забываем и выбывших к матчу с Зенитом основных игроков Спартака и по ходу матча ещё)...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:20
Эко навыдумывал
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:14, ред.
По судейству.
Понятно что договорняки - наше всё... и Карась однозначно в теме, - как говорится, коль попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй... Однако, по части самой квалификации решений, их трактовки, влияния на отсутствие потерь ритма матча, манеры вести диалог с футболистами в поле ...., Карась, в нашем судействе, вообще стоит отдельно. Уровень его работы с другими российскими коллегами по цеху - не сравним.
СК - судья европейского (мирового) класса.
Capral
Capral
сегодня в 11:08
Да никуда он не свистел. Зенит сильнее всех и на этом всё. Радует одно- Динамо, вчера, не позволило сопернику создать столько моментов, сколько Зенит создал в игре со Спартаком, несмотря на то, что у Спартака и атака сильнейшая, и команда сыгранная.... Видимо, Йоканович, что-то, да понимает в футболе.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:06, ред.
Хорошая? Ужас от "футбольного специалиста"!!! Игра была унылая,изобилующая огромным количеством "невынужденных ошибок"(как говорят в большом теннисе) с обеих сторон.Во втором тайме я с тоски "погрузился в объятья Морфея",а когда пробудился,то не мог понять,почему "Зенит" стоя перепасовывает мяч,а динамовцы уныло вертят задом,тоже на своих местах.Только минут через десять я увидел и услышал,что хозяева играют в меньшинстве.
А уж о том,что с итоговым результатом всё понятно,написал после гола "Зенита". Как и в случае с ЦСКА и "Уралом",где родная команда снова вернулась к обыденности с названием "Гол в свои ворота как приговор".
Так что не пыли,мужик.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 11:01, ред.
В какую сторону свистел Карасев, зависит от места наблюдателя на трибунах. Генеральный директор мог бы пересесть на противоположную сторону стадиона и остаться довольным судейством.
Gotlib
Gotlib
сегодня в 11:01
Карась традиционно является худшим судьёй для Динамо, так что ничего удивительного в этой игре не случилось.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:55
Весь российский футбольный мир с этим смирился а Пивоваров будто с луны свалился.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:53, ред.
Карасев как раз в пользу Динамо и свистел, не свистел фолы когда Мостового и Вендела сзади по ногам срезали. 20-4 по фолам даже так
МапС
МапС
сегодня в 10:48
Показалось. По мне так Карась нормально отсвистел.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:41
Не каждый может достойно признать поражение...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:40
Не ту игру смотрел
kx6dev9fr3py
kx6dev9fr3py
сегодня в 10:37
да ничего вы уже с этим не сделаете, это хроника...
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