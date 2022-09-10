Шафеев обслужит матч ЦСКА – «Урал». Назначения на 2-й тур Кубка России

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сегодня, 15:46

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 2-го тура Кубка России. Матч 2-го тура Кубка России Пути РПЛ между ЦСКА и «Уралом» пройдёт без системы VAR .

13 сентября, вторник

«Пари НН» – «Химки»: судья – Иван Сиденков, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Роман Милюченко; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Алексей Резников.

«Динамо» – «Ахмат»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Александр Кудрявцев; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Вячеслав Харламов.

14 сентября, среда

«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Максим Ковалев; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Эдуард Малый.

«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Александр Гончар.

«Ростов» – «Оренбург»: судья – Антон Фролов, ассистенты судьи – Антон Кобзев, Денис Березнов; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Николай Левников.

«Сочи» – «Торпедо»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Арам Петросян, Михаил Иванов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Игорь Панин; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Юрий Баскаков.

ЦСКА – «Урал»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Рустам Мухтаров; резервный судья – Александр Машлякевич; инспектор – Сергей Зуев.

15 сентября, четверг