ЭСК РФС: «Бобровский ошибочно назначил пенальти в ворота „Торпедо“»

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вчера, 18:19

Во вторник, 6 сентября, состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС .

«Динамо» (Москва) – «Урал» (Екатеринбург)

«Урал» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Виталия Мешкова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Динамо» на 32-й минуте матча. Решение комиссии. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Динамо» на 32-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Динамо» №15 Саба Сазонов, обхватывая обеими руками соперника, стремящегося играть в мяч, препятствует его дальнейшему движению и заваливает на газон. Комиссия отмечает грубую ошибку ВАР, который в данном эпизоде имеет доказательство совершения длительной задержки двумя руками в борьбе за верховой мяч и обязан рекомендовать судье видеопросмотр на поле.

«Краснодар» (Краснодар) – «Сочи» (Сочи)

Департамент судейства РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Павла Шадыханова в эпизоде с отменой взятия ворот «Сочи» на 39-й минуте матча. Решение комиссии. Судья правильно отменил взятие ворот команды «Сочи» на 39-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Краснодар» №44 Сергей Бородин, вступив в единоборство за верховой мяч с вратарем команды «Сочи» №1 Денисом Адамовым в площади ворот, выпрыгивая в сторону вратаря, совершил контакт предплечьем с рукой вратаря, тем самым, не дал возможности ему контролируемо сыграть в мяч. Комиссия единогласно поддерживает решение судьи зафиксировать нарушение правил игры со стороны атакующего игрока, отменить гол и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Сочи».

«Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва)

Департамент судейства РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Артёма Любимова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Крыльев Советов» на 46-й минуте матча. Решение комиссии. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Крылья Советов» на 46-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, игрок обороняющейся команды «Крылья Советов» №23 Гленн Бейл, вступив в единоборство за мяч с атакующим игроком команды « ЦСКА » №27 Мойзесом в собственной штрафной площади на высокой скорости, сыграв в мяч и продолжая движение ноги, совершил контакт открытыми шипами с голенью соперника. Большинство членов комиссии считает действия игрока «Крылья Советов» безрассудными, учитывая скорость вступления в единоборство и тот факт, что он не предпринял никаких действий для избежания или смягчения контакта с соперником, не думая о его безопасности, в связи с чем, судья должен был назначить 11-метровый удар и вынести данному игроку предупреждение.

«Пари НН» (Нижний Новгород) – «Факел» (Воронеж)

Департамент судейства РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Факела» на 62-й минуте матча. Решение комиссии. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Факел» на 62-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Факел» №18 Андрея Менделя в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, являлся ненаказуемым, так как во время этого контакта рука защитника находилась в упоре в естественном положении, не увеличивая площадь тела. Защитник не видел мяч и не мог избежать контакта с ним, совершив рефлекторное движение руки, которое являлось также естественным для действия игрока, и у него не было умысла совершить контакт с мячом.

«Торпедо» (Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону)