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ЭСК РФС: «Бобровский ошибочно назначил пенальти в ворота „Торпедо“»

вчера, 18:19

Во вторник, 6 сентября, состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

«Динамо» (Москва) – «Урал» (Екатеринбург)

«Урал» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Виталия Мешкова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Динамо» на 32-й минуте матча.

Решение комиссии. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Динамо» на 32-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Динамо» №15 Саба Сазонов, обхватывая обеими руками соперника, стремящегося играть в мяч, препятствует его дальнейшему движению и заваливает на газон.

Комиссия отмечает грубую ошибку ВАР, который в данном эпизоде имеет доказательство совершения длительной задержки двумя руками в борьбе за верховой мяч и обязан рекомендовать судье видеопросмотр на поле.

«Краснодар» (Краснодар) – «Сочи» (Сочи)

Департамент судейства РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Павла Шадыханова в эпизоде с отменой взятия ворот «Сочи» на 39-й минуте матча.

Решение комиссии. Судья правильно отменил взятие ворот команды «Сочи» на 39-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Краснодар» №44 Сергей Бородин, вступив в единоборство за верховой мяч с вратарем команды «Сочи» №1 Денисом Адамовым в площади ворот, выпрыгивая в сторону вратаря, совершил контакт предплечьем с рукой вратаря, тем самым, не дал возможности ему контролируемо сыграть в мяч.

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи зафиксировать нарушение правил игры со стороны атакующего игрока, отменить гол и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Сочи».

«Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва)

Департамент судейства РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Артёма Любимова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Крыльев Советов» на 46-й минуте матча.

Решение комиссии. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Крылья Советов» на 46-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, игрок обороняющейся команды «Крылья Советов» №23 Гленн Бейл, вступив в единоборство за мяч с атакующим игроком команды «ЦСКА» №27 Мойзесом в собственной штрафной площади на высокой скорости, сыграв в мяч и продолжая движение ноги, совершил контакт открытыми шипами с голенью соперника.

Большинство членов комиссии считает действия игрока «Крылья Советов» безрассудными, учитывая скорость вступления в единоборство и тот факт, что он не предпринял никаких действий для избежания или смягчения контакта с соперником, не думая о его безопасности, в связи с чем, судья должен был назначить 11-метровый удар и вынести данному игроку предупреждение.

«Пари НН» (Нижний Новгород) – «Факел» (Воронеж)

Департамент судейства РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Факела» на 62-й минуте матча.

Решение комиссии. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Факел» на 62-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Факел» №18 Андрея Менделя в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, являлся ненаказуемым, так как во время этого контакта рука защитника находилась в упоре в естественном положении, не увеличивая площадь тела.

Защитник не видел мяч и не мог избежать контакта с ним, совершив рефлекторное движение руки, которое являлось также естественным для действия игрока, и у него не было умысла совершить контакт с мячом.

«Торпедо» (Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону)

Департамент судейства РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Яна Бобровского в эпизоде с назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Торпедо» на 93-й минуте матча.

Решение комиссии. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Торпедо» на 93-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия атакующего игрока команды «Ростов» №27 Николая Комличенко, сперва оттолкнувшего игрока обороняющейся команды «Торпедо» №4 Олега Кожемякина, а следом держащего соперника двумя руками, препятствуя ему продвигаться к мячу, по мнению всех членов комиссии, были первичными, задержка защитником атакующего игрока была его ответной реакцией на действия нападающего.

В связи с этим, комиссия считает, что судья должен был назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Торпедо». ВАР ошибочно не вмешался, не пригласив судью к просмотру эпизода на мониторе.

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат
вчера в 23:50
Торпедо и Урал не жалко, все равно на вылет в конце сезона
Ростову и Динамо очки нужнее
karakal60
karakal60
вчера в 21:41
Пороть.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 21:32
Что дальше то? Пустой трёп. Просто констатация факта. Какие санкции будут ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:35, ред.
Бобровский и сам знает что ошибся с назначением первого пенальти...
Потому и назначил 2-й....и 3-й...))
Mi6
Mi6
вчера в 19:54
И что толку?
SonataArctica
SonataArctica
вчера в 19:34
Шо, опять?
Gahi
Gahi
вчера в 19:25
Для того чтобы разберали ошибки клубы платят деньги 💰, а арбитры с ВАРом продолжают издеваться над клубами, которые из-за них теряют драгоценные баллы.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:23
ВЕзде-"торжество справедливости"! На душе соловьи песни поют.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 19:17
Ох, вах-вах. Ох, ВАР-ВАР...
66tu67c6nek3
66tu67c6nek3
вчера в 19:16
Всю игру судья топил за Ростов, а в итоге еще и цирк устроил с левым пенальти. Таких нужно пожизненно удалять из футбола.
pomor45
pomor45 ответ СЫН ДЕДА (раскрыть)
вчера в 19:09
Правильный мужик ни словом не обмолвился по такому поводу.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:07
Опять только бла, бла, бла а толку ни .... какого!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:03, ред.
РФС - это как х**вый колхоз. Урожай уродился ? Да. Собрали ? Нет. Почему ? Потому что технику не подготовили. Что с виновниками ? Проработали и поставили на вид на собрании сельсовета.
На следующий год. Урожай уродился ? Нет....
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:02
Ой ну надо же? Кто бы мог подумать!
Futurista
Futurista
вчера в 18:52
3 раза ошибочно назначил)...
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
вчера в 18:49
Почему-то жаль Валеру Карпина. Такие победы хуже поражений. Некоторым грязь в радость, а Валера - мужик правильный.
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:43
Кому от этого легче
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 18:40
Много ошибок как.

Это еще не все обратились.
В той же игре Динамо - Урал Бикфалви гол с нарушением забил, просто динамовцы не обращались, и так выиграли да еще и пенку не поставили. Судья как бы исправился.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 18:35
Бобровского в колхоз
Борислaв
Борислaв
вчера в 18:28
Хорошо, что хоть косяков в матче Спартак - Зенит не было...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:26
Походу нормальных судей уже и не осталось. А зачем ВАР тогда, если они не исправляют "ошибки" судьи в поле. Делятся?
протон
протон
вчера в 18:24
В общем, количество пеналей в ближайшее время резко уменьшится. Судьи постараются не подставляться под эту муть с отменами. Ну и Бобровскому, надеюсь, приватно навешают корпоративных звиздюлей, чтобы не создавал идиотских прецедентов)
протон
протон
вчера в 18:23
Бобровский - очень слабый судья. Часто свистит при нормальной борьбе, кучу желтых с первых минут игры показывает
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:23
а ВАР - поддержал пенальти, значит ошибки Не было..
протон
протон
вчера в 18:23
Неудовлетворительная оценка приведет к отстранению Бобровского хотя бы на полгода?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:22
Ну бывает!!!
протон
протон
вчера в 18:21
Ошибки за ошибками. каждая ошибка стоит миллионных затрат клубу и вылета с РПЛ.
Гость
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