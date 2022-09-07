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Карасёв рассудит «Ростов» и «Спартак». Назначения арбитров на 9-й тур РПЛ

вчера, 19:17

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 9-го тура Российской Премьер-Лиги.

9 сентября (пятница)

«Сочи» – «Динамо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Роман Милюченко; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Мартынов.

10 сентября (суббота)

«Химки» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Игорь Князев; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

ЦСКА – «Краснодар»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Андрей Бутенко.

«Ахмат» – «Пари НН»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Алексей Тюмин.

11 сентября (воскресенье)

«Урал» – «Торпедо»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Артем Чистяков; AVAR – Алексей Лунёв; инспектор – Игорь Синер.

«Факел» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Николай Богач; инспектор – Юрий Чеботарёв.

«Зенит» – «Оренбург»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Александр Богданов; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Игорь Панин; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Эдуард Малый.

«Ростов» – «Спартак»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Арам Петросян, Владимир Миневич; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Александр Колобаев.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:09
Да, и такое бывает.
Вспоминаю ваш матч с Локо несколько лет назад - там Карасёв вначале в одни ворота левый пенальти поставил, а потом осознал ошибку и в другие ворота на такую же левую "точку" указал.
008Maximus
008Maximus
вчера в 21:40
Карасев умеет делать шоу, с ним реально интереснее смотреть. Полюбому пенальти будет
ABir
ABir
вчера в 21:29
Пусть судят, главное без косяков
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:12
Далеко не всегда. Иногда его зашкаливает и он примет решение, которое шокирует. Любит удивлять и быть не похожим на остальных.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:01
Опять Турбин и Зенит....
И не судил Зенит годами ...и телевизор ему дарили...
Кому то опять скучно стало....
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:59
Лишь бы обошлось без скандалов.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 20:56
Карасев на отлично отсудил весной матч Ростов Спартак.надеюсь и в этот раз будет так же.
Террпсихора
Террпсихора
вчера в 20:53
Казарцев на варе. Будет пеналь.
q3e3hdfq8dps
q3e3hdfq8dps
вчера в 20:43
так и будет.,
112910415
112910415
вчера в 20:09
Вполне объективный арбитр
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:09
У фк " РОСТОВ " - eсть реальный шанс выиграть у фк " СПАРТАК " на своём поле...
Real Madrid-C
Real Madrid-C
вчера в 19:57
    pomor45
    pomor45
    вчера в 19:55
    ЭСК разберётся что почём и кому за что.
    Путин007
    Путин007
    вчера в 19:54
    я не понимаю как на матч цска краснодар можно назначать этих двух г...ов...
    они же спят и видят как подна..ть краснодару...и вообще не компетентны почему они судят до сих пор эти два клоуна...
    makkie
    makkie
    вчера в 19:50
    Карасёв нормальный арбитр.
    фол на жёлтую - даст жёлтую, нарушение в штрафной - назначит пенальти, фол за гранью допустимого - удалит грубияна.
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    вчера в 19:48
    Наконец то появился Карасёв, я уж думал, что его отстранили.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 19:41
    И что теперь?
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 19:41
    Кто бы не судил Ростов фаворит или Карпин фаворит!
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 19:32
    Какая разница,кто кого судит? Мы же только что убедились.что ЭСК потом разберётся и восстановит справедливость! На бумаге.
    СЫН ДЕДА
    СЫН ДЕДА ответ МапС (раскрыть)
    вчера в 19:30
    C первого же матча. Кирюша, ваш выход.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 19:29
    Сложная тема!
    МапС
    МапС ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 19:27
    Будут однозначно!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 19:22
    Лишь бы без косяков...
    Гость
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