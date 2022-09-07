Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Каманцев: «Пенальти в матче „Торпедо“ — „Ростов“ был назначен неверно»

вчера, 09:35
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что пенальти на Николае Комличенко в конце матча 8-го тура РПЛ «Торпедо» – «Ростов» был назначен неверно.

Если говорим именно о перебитии пенальти, то вопросов никаких не было. Ассистент, который контролирует нахождение арбитра в момент удара, получил бонус за свою работу. Его оценка была повышена в связи с тем, что он принял два правильных решения. Вопросов никаких к бригаде нет.

Что касается самого назначения пенальти, то, если говорить откровенно, этот тур по качеству не очень удался. Моменты получились некрасивыми, на наш взгляд. ЭСК приняла решение, что пенальти был назначен неверно. Арбитр хоть находился в рекомендованной позиции, но не увидел всех деталей. Детали заключались в том, что атакующий игрок Комличенко изначально сам совершал ряд действий, которые можно считать нарушением, например, он подталкивал защитника.

Решение ЭСК – назначение фола в пользу обороняющейся команды и пробитие штрафного. Также ЭСК отметила не лучшую работу VAR в этом моменте. VAR должен был вмешаться в эпизод и пригласить Бобровского для просмотра. Зафиксирована ошибка, которая, к сожалению, повлияла на результат матча.

Все новости
ОфициальноКарасёв рассудит «Ростов» и «Спартак». Назначения арбитров на 9-й тур РПЛ
Вчера, 19:17
ОфициальноЭСК РФС: «Бобровский ошибочно назначил пенальти в ворота „Торпедо“»
Вчера, 18:19
Кавазашвили: «Надо разобрать судейский беспредел и наказать виновных»
06 сентября
Ганчаренко высмеял работу арбитров в этом сезоне РПЛ
06 сентября Фото
Тренер «Торпедо» — о матче с «Ростовом»: «Это беспредел какой‑то, цирк»
06 сентября
В «Торпедо» намерены изучить эпизод с пенальти в матче против «Ростова»
05 сентября
Сортировать
Все комментарии
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 21:04
На Комличенко часто фолят и часто фолят он сам,уже были ошибки судей в эпизодах с участием Комличенко,например в матче с Зенитом в прошлом году.Такой вот форвард в Ростове неудобный для судейства)
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 20:55
Если бы это была первая ошибка в пользу Ростова, то вопросов нет. Но когда команду тянут круче чем зенит, возникает много вопросов...
протон
протон
вчера в 16:10
легче конечно торпедо не станет.
но хорошо что комиссия понимает что судьи бездари.
но вопрос, ЗАЧЕМ VAR? кто там сидел? этот псевдосудья правил не знает? или ставка горела.
окей на поле мог не увидеть или могло показаться, но на мониторе когда 10 раз посмотрел. не спроста спонсорами рпл и футбола стали букмекерские конторы, кажись беспредел пошел похлеще чем в 90.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 11:59
Во втором круге верните им ничью,хотя о чем я для Карпина очки не пахнут.
Союзник противников
Союзник противников ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 10:47
Вот и посмотрим в следующем туре,кому из двух обиженок дадут зелёный свет.Хотя я склонен считать,что уже догадался-плач,донская земля!!!
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 10:43
Ассистент, который контролирует нахождение арбитра в момент удара - это фиаско, братан 😂
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:21
Теперь уже ничего не исправишь.
Аксинья
Аксинья
вчера в 10:20
Может уже хватить пережевывать эту тему. Я хоть и болела "Ростова" но тоже полностью согласен что судейство допустило ошибку на грани предвзятости. Просто ошибки в пользу московских и питерских команд считаются как бы "узаконенными" и много шума не вызывают, а тут такой резонанс...Кто его знает, а может есть футбольный Бог и "Ростову" возвращаются долги за все судейские ошибочки допущенные в последние годы в его адрес (а их было весьма немало). Искренне жаль "Торпедо", ведь законный результат этой встречи ничья. Хотя судя по игре автозаводцев это очко вряд ли спасло бы их в дальнейшем - не тот уровень команды. Всем добра))
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 10:19
Вопрос!! Зачем тогда вар?!!
ermak6848
ermak6848
вчера в 10:08
проиграли по делу
Вперёд РОСТОВ!!!
Валерий Карпин - Лучший тренер России!!!
minai
minai
вчера в 09:47, ред.
Арбитрам РПЛ не помогает даже ВАР. Такое судейство делает чемпионат бессмысленным. Разве что повеселиться, глядя на этот клоунарий.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:46
Даже половина ростовчан на соккере это видела.Но что толку,если Бобо побил всё большинство??? В этом и вред поганого ВАРева,переводящего спортивную игру(с её нелепостями,ошибками и достижениями всех участников процесса)в плоскость финансово-математических расчётов."Народу" нравится,динамика матча такова,что в многочисленных перерывах можно выпить всё что угодно,сбегать в сортир,магазин,к соседке...Красота!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 