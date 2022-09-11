В ЦСКА ответили на недовольство «Краснодара» судейством в очном матче

Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на заявление генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига, который заявил, что южный клуб будет настаивать на расследовании по итогам матча 9-го тура РПЛ . «Краснодар» проиграл матч со счётом 1:4, ЦСКА пробил три пенальти.

Как относимся к заявлению господина Хашига? Да никак. Даже игроки «Краснодара» еще вчера сказали, что все одиннадцатиметровые бесспорные. Тут двух мнений быть не может, ни по одному из эпизодов.

А за коэффициентами мы не следим. Но приятно, что нас считают фаворитами. Значит отмечают работу команды, тренерского штаба.