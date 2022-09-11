Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

В ЦСКА ответили на недовольство «Краснодара» судейством в очном матче

сегодня, 16:52
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на заявление генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига, который заявил, что южный клуб будет настаивать на расследовании по итогам матча 9-го тура РПЛ. «Краснодар» проиграл матч со счётом 1:4, ЦСКА пробил три пенальти.

Как относимся к заявлению господина Хашига? Да никак. Даже игроки «Краснодара» еще вчера сказали, что все одиннадцатиметровые бесспорные. Тут двух мнений быть не может, ни по одному из эпизодов.

А за коэффициентами мы не следим. Но приятно, что нас считают фаворитами. Значит отмечают работу команды, тренерского штаба.

Все новости
ОфициальноШафеев обслужит матч ЦСКА – «Урал». Назначения на 2-й тур Кубка России
Вчера, 15:46
ОфициальноКарасёв рассудит «Ростов» и «Спартак». Назначения арбитров на 9-й тур РПЛ
07 сентября
ОфициальноЭСК РФС: «Бобровский ошибочно назначил пенальти в ворота „Торпедо“»
07 сентября
Каманцев: «Пенальти в матче „Торпедо“ — „Ростов“ был назначен неверно»
07 сентября
Кавазашвили: «Надо разобрать судейский беспредел и наказать виновных»
06 сентября
Ганчаренко высмеял работу арбитров в этом сезоне РПЛ
06 сентября Фото
Сортировать
Все комментарии
Любoмир
Любoмир
сегодня в 18:58
Нужно было играть Быкам в футбол без косяков
виктор бочарников
виктор бочарников ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 18:23
Казарцев не имел праваего испортить, и вовремя включился в игру. Конечно игра Краснодара вызываетвопросы,но на такой разгром цска не наиграл.
pomor45
pomor45
сегодня в 18:18
Брейдо бредит.
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 18:17
Как говорится , ставки сделаны, ставок больше нет.
ABir
ABir
сегодня в 18:15
Три пенальти - это явный перебор. Судья перестарался, хотел, чтобы наверняка
Штанмайер
Штанмайер
сегодня в 17:45
Все правильно молодцы уже 4 год от судей страдают а тут еще и буки замешаны...давно пора наказать и судей и цска
Брулин
Брулин
сегодня в 17:26
Мы будем настаивать на расследовании странного совпадения коэффициентов букмекеров матча ЦСКА – «Краснодар» и ошибок судьи Иванова. Возможно, с привлечением для данного расследования правоохранительных органов», – заявил Хашиг.
Брулин
Брулин
сегодня в 17:26
«Когда мы увидели, что в матче между командами, которые делят 2-3-е места в таблице, коэффициент на победу «Краснодара» составляет 7,5 (например, на линии «Фонбет») и, при этом, за день ставки на победу ЦСКА в матче упали, то сразу поняли, что игра будет непростой.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:20
25% это не 100%)))
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 17:19
Вас считают фаворитами по пенальти.
Kolenok
Kolenok
сегодня в 17:19
Две первых пенки абсолютно левые,На 100%!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:18
После драки кулаками машут только неумеки.
Научитесь достойно встречать неудачи. СЭК оправдает Иванова однозначно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 17:08
Я бы сказал, не так. Победа ЦСКА более чем закономерная, но первое пенальти - это классический топорный нырок в стиле Джеррарда. Мало того, он не только рухнул сам, но ещё и ногу поддёрнул.

Ещё я могу отметить, что VAR должен быть совещательным, когда судья уверенно даёт игроку желтую за симуляцию, а после подсказки уверенно же даёт пенальти, но как бы возникает вопрос, WTF? Судья не должен снимать с себя ответственности за судейство никак.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:08
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 17:06
    Зря быки кипишуют. Судейский комитет это подтвердит - однозначно.
    cska1948
    cska1948
    сегодня в 17:03
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Ironigor (раскрыть)
      сегодня в 17:03
      к результаты привели одинадцатиметровые, это факт
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 17:01
      отвечать буде в суде, умники. совсем футбол испоганили
      Шуnя771
      Шуnя771
      сегодня в 17:00
      Первые два пенальти более чем подозрительны...)
      Futurista
      Futurista
      сегодня в 16:58, ред.
      Тут двух мнений быть не может...
      6-летний юбилей стадиона дело серьёзное...
      SHMEL
      SHMEL
      сегодня в 16:55
      Достойный ответ, как и сама игра ЦСКА против Краснодара.
      Ironigor
      Ironigor
      сегодня в 16:54
      Всё было по делу. Ошибки защиты привели к такому результату .
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       