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Кырнац приостановил профессиональную карьеру

сегодня, 13:20

Бывший голкипер ЦСКА Георгий Кырнац приостановил карьеру профессионального футболиста.

Сейчас я в медиафутболе, меня пригласили ребята поиграть в удовольствие. Профессиональная карьеру приостановил. Буду ждать.

Шутки про «Реал» никак не сломали карьеру и меня, наоборот, мне самому было смешно, были реально классные приколы. Не могу сказать, что шутки про «сухарь» с «Реалом» меня сломали.

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Все комментарии
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 13:55, ред.
Ну по факту у него нет шансов..
Игорек будет еще года 2, а там и Помазан и Тороп..
А Химки или Крылья видимо не уровень..

Что ж) Пущай играется)
Хоть не Соловьев и Ташаев 2.0)))
старина
старина
сегодня в 13:43
Я и не знал,что в Цска еще есть киперы кроме Игоря
Гость
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