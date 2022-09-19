Кырнац приостановил профессиональную карьеру

Бывший голкипер ЦСКА приостановил карьеру профессионального футболиста.

Сейчас я в медиафутболе, меня пригласили ребята поиграть в удовольствие. Профессиональная карьеру приостановил. Буду ждать.

Шутки про «Реал» никак не сломали карьеру и меня, наоборот, мне самому было смешно, были реально классные приколы. Не могу сказать, что шутки про «сухарь» с «Реалом» меня сломали.