Кырнац приостановил профессиональную карьеру

Бывший голкипер ЦСКА Георгий Кырнац приостановил карьеру профессионального футболиста.
Сейчас я в медиафутболе, меня пригласили ребята поиграть в удовольствие. Профессиональная карьеру приостановил. Буду ждать.
Шутки про «Реал» никак не сломали карьеру и меня, наоборот, мне самому было смешно, были реально классные приколы. Не могу сказать, что шутки про «сухарь» с «Реалом» меня сломали.
Игорек будет еще года 2, а там и Помазан и Тороп..
А Химки или Крылья видимо не уровень..
Что ж) Пущай играется)
Хоть не Соловьев и Ташаев 2.0)))
Игорек будет еще года 2, а там и Помазан и Тороп..
А Химки или Крылья видимо не уровень..
Что ж) Пущай играется)
Хоть не Соловьев и Ташаев 2.0)))