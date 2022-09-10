Бывший нападающий «Спартака» Лукас Барриос завершил карьеру

Бывший нападающий «Спартака» в своих соцсетях объявил о завершении карьеры.

Я хотел сообщить всем своим болельщикам, что пришло время, о котором я даже не подозревал: я прощаюсь с профессиональным футболом. Прошло 20 лет, в течение которых я отдавал всего себя каждой команде, в которой играл. Все могло идти хорошо или плохо, но я всегда отдавал всё, чтобы на протяжении многих лет демонстрировать профессионализм, которого заслуживает каждый клуб.

Сегодня заканчивается моя долгая карьера, но я не прощаюсь, потому что я по-прежнему буду связан с футболом. Моим новым приключением станет работа тренера. Я надеюсь и дальше рассчитывать на вашу поддержку в моем новом вызове. Спасибо всем клубам, которые позвонили мне с предложениями, чтобы я продолжил карьеру, но мое решение уже было принято.