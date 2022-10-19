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Изидор: «ЦСКА, „Краснодар“, „Зенит“ и „Локо“ были бы в топ-10 Лиги 1»

19 октября 2022, 13:59

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, какие клубы РПЛ были бы конкурентоспособными во французской Лиге 1.

Российские команды очень хороши — ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» — они были в топ-8 или 10 лучших команд во Франции, в Лиге 1. «Локомотив» тоже входит в это число.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
19 октября в 20:18
Это тренинг такой, для самоуспокоения - убеждать себя, что почти в чемпионате Франции играешь.
МапС
МапС
19 октября в 15:53
Он в турнирную таблицу заглядывал?
Бубнин
Бубнин
19 октября в 15:32
А "Спартак" вообще был бы чемпионом!
Евгений Сибель
Евгений Сибель
19 октября в 15:23
Зенит возможно , ЦСКА на опыте
Но Краснодар вряд ли
Уж слишком мускулистая лига чтоб молодняком пройти
Locomotive Breath
Locomotive Breath
19 октября в 15:16
Локо в нынешнем состоянии просто вечный чемпион Лиги 1. Прикололся отменно!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
19 октября в 14:29
Француз тоже может дуть в таз с водой оказывается). Опять картина Айвазовского перед глазами "Девятый вал").
sir_Alex
sir_Alex
19 октября в 14:23, ред.
Про "Локо" просто смешно.
Futurista
Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
19 октября в 14:17
Спартак в мусорных лигах не играет)...прикольно, что он назвал ЦСКА в одном ряду с сегодняшним безнадёжным Локомотивом)...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 октября в 14:07
Про спартак ни слова.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
19 октября в 14:07
Насчёт Зенита и в какой то мере ЦСКА согласен, но вот Локо и Краснодар нынешней форме точно нет.
Если брать Лигу 1, то там есть гегемон ПСЖ и ещё несколько крепких команд по европейским меркам, но и их частенько лихорадит.
Да Лига 1 входит в топ 5 европейского футбола, но если сравнивать с другими топ чемпионатами, то французский самый слабый чемпионат.
Так, что ничего смешного в словах Изидора нет.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
19 октября в 14:05
Это весьма сомнительно.
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
19 октября в 14:01
локомотив))))))))))))
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