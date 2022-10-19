Изидор: «ЦСКА, „Краснодар“, „Зенит“ и „Локо“ были бы в топ-10 Лиги 1»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, какие клубы РПЛ были бы конкурентоспособными во французской Лиге 1.
Российские команды очень хороши — ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» — они были в топ-8 или 10 лучших команд во Франции, в Лиге 1. «Локомотив» тоже входит в это число.
Но Краснодар вряд ли
Уж слишком мускулистая лига чтоб молодняком пройти
Но Краснодар вряд ли
Уж слишком мускулистая лига чтоб молодняком пройти
Если брать Лигу 1, то там есть гегемон ПСЖ и ещё несколько крепких команд по европейским меркам, но и их частенько лихорадит.
Да Лига 1 входит в топ 5 европейского футбола, но если сравнивать с другими топ чемпионатами, то французский самый слабый чемпионат.
Так, что ничего смешного в словах Изидора нет.
Если брать Лигу 1, то там есть гегемон ПСЖ и ещё несколько крепких команд по европейским меркам, но и их частенько лихорадит.
Да Лига 1 входит в топ 5 европейского футбола, но если сравнивать с другими топ чемпионатами, то французский самый слабый чемпионат.
Так, что ничего смешного в словах Изидора нет.