Изидор: «ЦСКА, „Краснодар“, „Зенит“ и „Локо“ были бы в топ-10 Лиги 1»

Нападающий «Локомотива» рассказал, какие клубы РПЛ были бы конкурентоспособными во французской Лиге 1.

Российские команды очень хороши — ЦСКА , «Зенит», «Краснодар» — они были в топ-8 или 10 лучших команд во Франции, в Лиге 1. «Локомотив» тоже входит в это число.