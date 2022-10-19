Жена Карпина: «Могу написать Валерию перед матчем, что отключили воду»

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» , рассказала, как общается с мужем в день перед матчем.

Я знаю примерное время, когда он свободен. Мы созваниваемся и переписываемся. Мы в эти моменты можем даже решать какие‑то семейные вопросы. Например, могу даже написать, что отключили горячую воду (смеется).

Валерий всегда пишет из автобуса, что он с командой поехал на стадион. Я желаю ему удачи и после этого не пишу и по пустякам не трогаю, как только они отправились на стадион.

Что больше смотрю во время матчей: на супруга или футбол? Конечно же, футбол. На Валерия я смотрю только в паузах. Внимательно смотрю только футбол.