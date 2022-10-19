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Жена Карпина: «Могу написать Валерию перед матчем, что отключили воду»

19 октября 2022, 13:44

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, рассказала, как общается с мужем в день перед матчем.

Я знаю примерное время, когда он свободен. Мы созваниваемся и переписываемся. Мы в эти моменты можем даже решать какие‑то семейные вопросы. Например, могу даже написать, что отключили горячую воду (смеется).

Валерий всегда пишет из автобуса, что он с командой поехал на стадион. Я желаю ему удачи и после этого не пишу и по пустякам не трогаю, как только они отправились на стадион.

Что больше смотрю во время матчей: на супруга или футбол? Конечно же, футбол. На Валерия я смотрю только в паузах. Внимательно смотрю только футбол.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
19 октября в 17:00
по пустякам не трогаю, но вода это не пустяки.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 октября в 16:07
Настоящая жена Дарья, многие наверное завидуют Георгиевичу.
br898fe7dqrp
br898fe7dqrp
19 октября в 15:13
Ну и дура...
Карпин, ты подкаблучник
sir_Alex
sir_Alex
19 октября в 14:25
И Валера даст воду!
Futurista
Futurista
19 октября в 14:21
Жена Карпина: У нас отключили горячую воду...
Карпин: Ну и?....
zooveterinar
zooveterinar
19 октября в 14:06, ред.
Или не забудь купи,у бабок биляшик,стакан семечек!! Ну а че,все мы люди,многие с деревень!!
Байкал-38
Байкал-38
19 октября в 13:46
И зачем нам об этом знать?
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