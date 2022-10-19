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Карпин высказался о возможном вызове Кокорина в сборную России

19 октября 2022, 13:08

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном вызове нападающего «Ариса» Александра Кокорина в национальную команду.

Закрыты ли двери в сборную для Кокорина или он может получить вызов? Вызван может быть любой, мы следим за всеми игроками.

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Все комментарии
monah-10
monah-10
19 октября в 17:19
А что Валерка должен был сказать нет Кокоша нам не нужен, это как минимум скандал , все правильно он и сказал, двери для сборной открыты для всех, кстати касается и Дзюбы.
протон
протон
19 октября в 16:41
Сейчас нужно вызывать молодых и смотреть на перспективу, сборная отстранена на долгий срок. Мы пропустим уже минимум ЧМ и ЧЕ и дальше не понятно ,что будет . С нами отказываются играть и я считаю ,что пока ситуация не изменится нет смысла в серьезных спорах о нужности того или иного футболиста для сборной.
Loko57
Loko57
19 октября в 14:34
Молодец Валера, оставил возможность помечтать о "подвигах Великого футболиста" в Сборной)))
ЮЗИК
ЮЗИК
19 октября в 13:54
Вызвать можно,но он там не нужен
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 октября в 13:53
Троллинг высшего уровня...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
19 октября в 13:42
Ну зачем задавать такие провокационные вопросы?
У Карпина с Кокориным не было никакого конфликта, как к примеру с Дзюбой. Или как у Черчесова с Игорем Денисовым.
Но даже они никогда не говорили, что этого игрока при них в сборной не будет никогда.
Ну вот давайте пофантазируем и предположим, что Кокорин как разыграется и его пригласят в Реал, Барсу или в МС. Там он побьёт все рекорды мыслимые и немыслимые.
А перед этим на вопрос:
— Двери сборной для него не закрыты, он может быть вызван?
Карпин ответил, что для Кокорина двери в сборную закрыты.
И как тут быть?
Журналюги главные провокаторы не только в футболе, а повсюду.

Всё будет завесить от того как и где будет играть футболист.
ДСА
ДСА
19 октября в 13:41
Можно вызвать пивка попить, вспомнить былое... А потом устроить соревнование по метанию стульев.
t3gzuuvymjw2
t3gzuuvymjw2
19 октября в 13:26
Кто-то же задаёт такие вопросы
Бoрат
Бoрат
19 октября в 13:15
Напомните, для чего вообще собирать сборную России?
Может я что-то упустил и наша сборная будет участвовать в каком то турнире в обозримом будущем?
shlomo
shlomo
19 октября в 13:15
В итоге Карпин, из его следует, высказался не о Кокорине, а о любом. Ну так и надо писать в заголовке: "Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении любого в сборную России"... Сейчас и в РПЛ форвардов для сборной достаточно, чтоб звать вечно перспективного да вечно неиграющего дебошира. Тяжело было с киргизами без Саши! Ну, и на ворота нужно Черчесова позвать, тогда все проблемные позиции закроем.

Ну а так что, Легенда же, чего не вызвать. Санек привык не играть уже, так и сборная тем же занимается. В общем, подходит он сейчас, как никогда! Хотя, нашли дурака. Нынче в сборной наверное и бонусов денежных не получить. Так что Сашок и сам не приедет, даже если позовут на лавке посидеть.
sv_1969
sv_1969 ответ kuaw28xgrz9a (раскрыть)
19 октября в 13:11
Бывают такие)))
kuaw28xgrz9a
kuaw28xgrz9a
19 октября в 13:09
какой идиот задает такие вопросы...
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