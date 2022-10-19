Карпин высказался о возможном вызове Кокорина в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном вызове нападающего «Ариса» Александра Кокорина в национальную команду.
Закрыты ли двери в сборную для Кокорина или он может получить вызов? Вызван может быть любой, мы следим за всеми игроками.
Ну а так что, Легенда же, чего не вызвать. Санек привык не играть уже, так и сборная тем же занимается. В общем, подходит он сейчас, как никогда! Хотя, нашли дурака. Нынче в сборной наверное и бонусов денежных не получить. Так что Сашок и сам не приедет, даже если позовут на лавке посидеть.
Ну а так что, Легенда же, чего не вызвать. Санек привык не играть уже, так и сборная тем же занимается. В общем, подходит он сейчас, как никогда! Хотя, нашли дурака. Нынче в сборной наверное и бонусов денежных не получить. Так что Сашок и сам не приедет, даже если позовут на лавке посидеть.