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Новые соперники сборной России могут стать известны на этой неделе

вчера, 15:17

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о том, подписаны ли контракты на проведение новых матчей сборной России.

Подпишем контракты, я надеюсь, что на этой неделе новости будут. Бюро рассматривает обращение клубов о переносе матчей. Клубы исходили из запланированной даты игры сборной 15 ноября, но 15 ее точно не будет. Главное, чтобы матч состоялся, потому что перенос нужен тогда, когда занята сборная.

Расписание существует, но нужно отталкиваться от интересов сборной. У нас есть план организовать две игры. Сборная соберется, крайне нежелательно, чтобы она не собиралась.

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Все комментарии
c25cfedej7h3
c25cfedej7h3
сегодня в 05:27, ред.
Неплохо бы с Бразилией сыграть. Тем более, что у нас против неё все клубы и так два раза за сезон играют ))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:35
Думаю Сборная США с удовольствием с нами сыграют! 😜
monah-10
monah-10 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:29
Может да, хотя есть варианты: Никарагуа, Венесуэла, Сирия, Иран, С. Корея, ну и конечно и на стан, Афганистан, и про то что вы подумали.
nubom
nubom
вчера в 16:34
Я думаю РФС надо углУбить вширь проблему с товарищескими матчами и матчами первенства. Пока подключенные к этому члены явно провисают...
minai
minai
вчера в 16:22
Не удивлюсь, если получиться договориться с кем-то из Южной Америки.
Elliada
Elliada
вчера в 16:04
Сейчас угадаю. Эти страны заканчиваются на ......стан
cs5z7aygwgrx
cs5z7aygwgrx
вчера в 16:02
какой то дурдом, товарищеские матчи сейчас главнее чемпионата...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 15:44
А как же Беларусь?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:24
Кроме азиатов больше играть не с кем.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:22
Если честно, то раньше товарищеские матчи как то так были. Узнали соперника и смотрим матчи не особо напрягаясь.
А сейчас это стало просто как целое событие. Как будто жеребьёвка какого-нибудь отборочного или крупного турнира и ты с нетерпением ждёшь какой соперник нам достанется.
Но тут ничего не поделаешь, такие сегодня времена.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:18, ред.
Кто то из Азии думаю будет
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