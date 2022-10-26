Новые соперники сборной России могут стать известны на этой неделе

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о том, подписаны ли контракты на проведение новых матчей сборной России.

Подпишем контракты, я надеюсь, что на этой неделе новости будут. Бюро рассматривает обращение клубов о переносе матчей. Клубы исходили из запланированной даты игры сборной 15 ноября, но 15 ее точно не будет. Главное, чтобы матч состоялся, потому что перенос нужен тогда, когда занята сборная.

Расписание существует, но нужно отталкиваться от интересов сборной. У нас есть план организовать две игры. Сборная соберется, крайне нежелательно, чтобы она не собиралась.