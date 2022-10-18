«Зенит» планирует принять участие в международных турнирах

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил, что петербургский клуб рассчитывает найти соперников по международным матчам в условиях отстранения России от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА .

Международный аспект очень важен — мы находим возможность играть международные игры. Уже сыграли в Сочи с «Црвеной Звездой», собрав рекордные 30 тысяч человек, и намечены еще матчи до [зимнего] перерыва — надеюсь ничто не помешает их провести. Есть много стран, с которыми можно играть. Мы уже думаем и консультируемся с этими странами, с их федерациями, с их лигами о том, какие международные матчи мы могли бы сыграть и даже не только отдельные матчи, но и турниры.