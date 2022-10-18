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«Зенит» планирует принять участие в международных турнирах

вчера, 14:28

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил, что петербургский клуб рассчитывает найти соперников по международным матчам в условиях отстранения России от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.

Международный аспект очень важен — мы находим возможность играть международные игры. Уже сыграли в Сочи с «Црвеной Звездой», собрав рекордные 30 тысяч человек, и намечены еще матчи до [зимнего] перерыва — надеюсь ничто не помешает их провести. Есть много стран, с которыми можно играть. Мы уже думаем и консультируемся с этими странами, с их федерациями, с их лигами о том, какие международные матчи мы могли бы сыграть и даже не только отдельные матчи, но и турниры.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 15:33
Ещё в Беларусь сьездить могут 🤗
minai
minai
вчера в 23:00
А ещё можно забашлять сб. пингвинов из Антарктиды и пригласить их в Питер поиграть в футбол.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:34
    pomor45
    pomor45
    вчера в 20:19
      112910415
      112910415
      вчера в 19:56
      "Есть много стран, с которыми можно играть"...
      про половину из них российские болельщики никогда не слышали
      drug01
      drug01
      вчера в 19:29
      Надо больше играть всюду
      lotsman
      lotsman
      вчера в 19:05
      Это будет не плохо, если получится.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 18:40
      Неужели тур по Европе ?
      Позориться так до конца !
      2h7tqqxu7frc
      2h7tqqxu7frc
      вчера в 18:39
      хоть и пустой, но звук слышим...
      Николай Жунин
      Николай Жунин
      вчера в 17:28
      Пора привыкать играть в азии
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      вчера в 17:25, ред.
      Планирует - это когда есть приглашение, но ты раздумываешь над ним. "Думаем", "Консультируемся"... Много глаголов (сказуемых) можно приплюсовать к уже названным.
      От российского футбола, как от прокажённого, будут отмахиваться все уважающие себя страны, которые, кроме того, не захотят попасть под санкции УЕФА. " Много шума из ничего" - известная пьеса В.Шекспира, как раз подходит к этому случаю, т.е. к желаниям г-на Медведева.
      ZIBO rock
      ZIBO rock ответ Штанмайер (раскрыть)
      вчера в 17:24
      И тут Остапа понесло! ©
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 16:19
      Налетай - торопись, покупай живопись !
      Мечты сбываются ...
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце
      вчера в 16:16
      Кто на лавочке сидел,
      Кто на улицу глядел,
      Локо пел,
      Спартак молчал,
      Зенит ногой качал.

      Дело было вечером,
      Делать было нечего...

      — А у нас в квартире газ!
      А у вас?

      — А у нас нефтепровод!
      Вот!

      — А из нашего окна
      Площадь Красная видна!

      Мораль, надо зиму переждать, а потом будет видно нужны наши клубы или нет.
      КЭТиК
      КЭТиК
      вчера в 15:29
      Тур по Киргизии пожалуй можно организовать.
      Andrei Galash
      Andrei Galash
      вчера в 15:06
      Пригласить кипрский "Арис" с вывеской "Возвращение Кокорина в Санкт-Петербург", а если еще "Демиспор" с Дзюбой позвать, то это будет ... Межгалактический турнир
      нечитайло
      нечитайло
      вчера в 15:01
      Надавите на УЕФА санкциями
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      вчера в 14:58
      А Газпром заплатит
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 14:48
      И это правильно...
      Штанмайер
      Штанмайер
      вчера в 14:42, ред.
      уже очень скоро у УЕФА начнет знатно пригорать...когда Россия организует свой клубный чемпионат и там будут клубы с большей части планеты)
      Nottrow
      Nottrow ответ Boricku (раскрыть)
      вчера в 14:41
      Лучше Кубок Тины разыграть среди филиалов.
      Boricku
      Boricku
      вчера в 14:36
      Чё товарняки гонять впустую, надо кубок газпрёма делать, и народ потянется из кубка конференций
      Futurista
      Futurista
      вчера в 14:32
      Между народами Крайнего Севера?)...
      Гость
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