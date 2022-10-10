Футбольный союз Боснии и Герцеговины перенёс заседание по игре с Россией

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вчера, 19:27

Заседание исполкома Футбольного союза Боснии и Герцеговины на тему организации контрольной игры против сборной России перенесено на 31 октября. Изначально предполагалось, что судьба матча решится 10 октября. Причины переноса заседания в союзе не сообщили.

Игра между национальными командами России и Боснии и Герцеговины запланирована на 19 ноября в Санкт-Петербурге. Лидеры сборной Боснии и Герцеговины, в том числе и Эдин Джеко, высказались против проведения этого матча.