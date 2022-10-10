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Футбольный союз Боснии и Герцеговины перенёс заседание по игре с Россией

вчера, 19:27

Заседание исполкома Футбольного союза Боснии и Герцеговины на тему организации контрольной игры против сборной России перенесено на 31 октября. Изначально предполагалось, что судьба матча решится 10 октября. Причины переноса заседания в союзе не сообщили.

Игра между национальными командами России и Боснии и Герцеговины запланирована на 19 ноября в Санкт-Петербурге. Лидеры сборной Боснии и Герцеговины, в том числе и Эдин Джеко, высказались против проведения этого матча.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 10:42
Футболисты сборной России еще не мобилизованы?
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 06:49
"Причины переноса заседания в союзе не сообщили."
Ждут реакцию западных коллег. Причина известна!
david-48
david-48
сегодня в 06:08
Сборной России теперь только с Кыргызстаном играть, и то, если повезет... Некоторые уникумы в коментариях так и не поняли этого.
старина
старина ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:02
Борат в одноименном фильме ее так назвал,как я и написал)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:41
Футбольный союз Боснии и Герцеговины перенёс заседание по игре с Россией из Боснии в Герцеговину..
kinderpingui
kinderpingui
вчера в 22:23, ред.
Да пусть идут на .... думают они ещё...
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 22:00
Босния ждёт пока Кокорин немного сдаст)
adekvat
adekvat
вчера в 21:14
Зачем с ними играть да еще бабки платить за это.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:37
Было бы что воротить... Рейтинг в какой сотне? Второй?))
equipolocal
equipolocal ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 20:31
Возможно, сбой на сайте.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:29
Матч проводить этот считаю не к чему, смысл играть с дублерами
старина
старина ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 20:16
Конечно не так сильно,как ты ждал Памилия Андерсан,но было бы интересно
monah-10
monah-10 ответ equipolocal (раскрыть)
вчера в 20:16
А почему на этой странице, при чем здесь ваш ответ под комментарием о Боснии? Про 4 тур ЛЧ говорим вообще-то.
equipolocal
equipolocal ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 20:13
+
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:08
Развели канитель. А всего то - товарняк.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 20:06
Я жду! И хочу чтобы им по щам надавали по полной!!!
старина
старина
вчера в 20:01
Проще с бразилами договориться.
Сп62
Сп62
вчера в 19:53
А чего переживать, есть ещё Зимбабве.
minai
minai
вчера в 19:44
Ещё рыло воротят в сторону. Пошли они ..
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:40
Чего там переносить? Мы уже сами отказываемся играть с этими подстилками!
monah-10
monah-10
вчера в 19:35
Псж-бенфика какая нафиг игра в Португалии, во Франции будут играть.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:31
Ну да , сыкуны .
Бoрат
Бoрат
вчера в 19:30
Есть ли хоть один болельщик, который ждёт этот матч?
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