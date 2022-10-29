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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2022/2023

Аллегри: «Прошло лишь 11 матчей, о чемпионстве говорить рано»

сегодня, 00:18

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о текущем выступлении «бьянконери».

Прошло лишь 11 матчей, о чемпионстве говорить рано. Нам необходимо сократить отставание от великолепных «Милана» и «Интера», в нашем распоряжении 27 матчей. Говорить о нашем выступлении в Лиге Европы преждевременно, пора сосредоточиться на чемпионате Италии. Я не могу быстро описать причину наших провалов, на тренировках все трудятся.

«Ювентус» идет на 8-м месте в Серии А (19 очков).

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:27
Ювентус и без Лиги Чемпионов на следующий сезон останется.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:16
Аллегри : "Пора сосредоточиться на чемпионате Италии."...))

Можно подумать до этого он был сосредоточен на ЛЧ....
Проиграв 4 матча...из 5-ти...))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 06:55
Какое Юве чемпионство?
Нынче они середняки.
ballak144
ballak144 ответ ФанГалактикоса (раскрыть)
сегодня в 06:48
хэштег неувольняемый про него, даже отбитые его фанаты уже молчат
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
сегодня в 06:08
Удивительно как его еще не уволили, провалился с блеском и в ЛЧ и в СерииА
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 05:42
А про Наполи забыл?
ballak144
ballak144 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 05:20
лучше бы молчал, я не понимаю почему местные фаны плакаты со словами олегри аут не выносят??? вся инста в проклятиях. а на стадионах не видно
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 04:11
Тоже считаю что торопятся
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:53
Какой ты наглый 😡😡😡
Hertha Berlin
Hertha Berlin
сегодня в 01:19
Вам точно не видать чемпионство!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:29
Пока дела идут более чем неважно.
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