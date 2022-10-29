Аллегри: «Прошло лишь 11 матчей, о чемпионстве говорить рано»

Главный тренер «Ювентуса» высказался о текущем выступлении «бьянконери».

Прошло лишь 11 матчей, о чемпионстве говорить рано. Нам необходимо сократить отставание от великолепных «Милана» и «Интера», в нашем распоряжении 27 матчей. Говорить о нашем выступлении в Лиге Европы преждевременно, пора сосредоточиться на чемпионате Италии. Я не могу быстро описать причину наших провалов, на тренировках все трудятся.