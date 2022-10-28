Тен Хаг: «Для победы нам нужен весь состав, а не 11 человек»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» полагает, что нападающий «дьяволов» способен вернуться на тот уровень игры, который он показывал в прошлом сезоне.

Все в его руках. Посмотрите на то количество моментов, что он создает, сколько команда создала для него в последние недели, вы поймете, что он и сейчас способен верно выбирать позицию и извлекать выгоду из эпизодов. Полагаю, это возможно.

Некоторые считают, что у меня один состав на матчи чемпионата, а другой – на Лигу Европы, но это не так. Я смотрю на оппонента и изучаю наши потребности. На данный момент я думаю только о воскресном поединке против «Вест Хэма». Мы выберем стартовый состав, но у нас есть запасной план. Для победы нам нужен весь состав, а не 11 человек.