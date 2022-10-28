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Тен Хаг: «Для победы нам нужен весь состав, а не 11 человек»

вчера, 18:34

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг полагает, что нападающий «дьяволов» Криштиану Роналду способен вернуться на тот уровень игры, который он показывал в прошлом сезоне.

Все в его руках. Посмотрите на то количество моментов, что он создает, сколько команда создала для него в последние недели, вы поймете, что он и сейчас способен верно выбирать позицию и извлекать выгоду из эпизодов. Полагаю, это возможно.

Некоторые считают, что у меня один состав на матчи чемпионата, а другой – на Лигу Европы, но это не так. Я смотрю на оппонента и изучаю наши потребности. На данный момент я думаю только о воскресном поединке против «Вест Хэма». Мы выберем стартовый состав, но у нас есть запасной план. Для победы нам нужен весь состав, а не 11 человек.

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Все комментарии
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
вчера в 19:20
Какое-то бред несёт!
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 19:08
Для победы нужны 11 человек, а не 10... 10 хватит для омоний и шерифов... Но они уже закончились...
Elliada
Elliada
вчера в 19:05
"....сколько команда создала для него в последние недели". Вроде 1 гол забил. Получается команда создает для него много моментов, а он 1 гол сумел забить. Даже тен Хаг признал, что малоэффективен. Поэтому он лавочник.
nhp2ukj45tvm
nhp2ukj45tvm
вчера в 18:37
У него есть состав
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:36
Так вроде больше 11 выпускать сразу нельзя!
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