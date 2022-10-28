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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Андре Гомеш сравнил Лигу 1 с другими чемпионатами

вчера, 21:16

Футболист «Эвертона» Андре Гомеш, на правах аренды выступающий за «Лилль», поделился впечатлениями от игры в Лиге 1.

Это смесь АПЛ и Ла Лиги. Честно говоря, это приятный сюрприз, не поймите меня неправильно. В прошлом я играл против французских команд в товарищеских играх и в Лиге чемпионов. Но такого опыта, как сейчас, у меня никогда не было.

Я рад здесь находиться. Это очень приятный сюрприз. Уровень игры и темп тут на высоте. Здесь много хороших команд и футболистов. Много команд сражаются за самые высокие места. Конкуренция высока. Синергия качества и интенсивности, АПЛ и Ла Лиги.

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Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 22:01
Смешайте АПЛ и Ла Лигу в равных пропорциях, затем плесните немного Серии А и добавьте щепотку Бундеслиги. Всё это влейте в Лигу 1 и хорошо перемещайте. Дождитесь образования осадка и хорошенько процедите - продукт готов к употреблению. Непригодный к использованию осадок выбрасывать не надо, может пригодится для приготовления РПЛ.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:26
Ну АПЛ и Ла Лига повыше уровнем будут
z87fh8sw8duj
z87fh8sw8duj
вчера в 21:25
ну а что он еще может сказать...
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