Андре Гомеш сравнил Лигу 1 с другими чемпионатами

Футболист «Эвертона» , на правах аренды выступающий за «Лилль», поделился впечатлениями от игры в Лиге 1.

Это смесь АПЛ и Ла Лиги. Честно говоря, это приятный сюрприз, не поймите меня неправильно. В прошлом я играл против французских команд в товарищеских играх и в Лиге чемпионов. Но такого опыта, как сейчас, у меня никогда не было.