Андре Гомеш сравнил Лигу 1 с другими чемпионатами

Футболист «Эвертона» Андре Гомеш, на правах аренды выступающий за «Лилль», поделился впечатлениями от игры в Лиге 1.
Это смесь АПЛ и Ла Лиги. Честно говоря, это приятный сюрприз, не поймите меня неправильно. В прошлом я играл против французских команд в товарищеских играх и в Лиге чемпионов. Но такого опыта, как сейчас, у меня никогда не было.
Я рад здесь находиться. Это очень приятный сюрприз. Уровень игры и темп тут на высоте. Здесь много хороших команд и футболистов. Много команд сражаются за самые высокие места. Конкуренция высока. Синергия качества и интенсивности, АПЛ и Ла Лиги.