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Фавр высказался об игре с «Партизаном»

вчера, 20:47
НиццаЛоготип футбольный клуб Ницца2 : 1Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)ПартизанМатч завершен

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр высказался о победе своей команды над «Партизаном» в матче Лиги Конференций (2:1).

Это была хорошая встреча. Мы играли в футбол, стремились вперед. Были открывания, высокая скорость игры. Об этом я говорю с июня. Но в течение нескольких минут мы ослабили хватку, потому и пропустили гол. С другой стороны, мы правильно на это отреагировали. Нам нужны были победы. Да, несколько моментов мы не смогли реализовать. Так и есть. По крайней мере, мы их создали. Это неплохо. Мы держали темп, у нас возникали идеи, мы двигались. Это основа того, что я хочу видеть в будущем.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 20:48
Короче - игру пересказал и всё!
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