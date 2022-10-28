Фавр высказался об игре с «Партизаном»

Главный тренер «Ниццы» высказался о победе своей команды над «Партизаном» в матче Лиги Конференций (2:1).

Это была хорошая встреча. Мы играли в футбол, стремились вперед. Были открывания, высокая скорость игры. Об этом я говорю с июня. Но в течение нескольких минут мы ослабили хватку, потому и пропустили гол. С другой стороны, мы правильно на это отреагировали. Нам нужны были победы. Да, несколько моментов мы не смогли реализовать. Так и есть. По крайней мере, мы их создали. Это неплохо. Мы держали темп, у нас возникали идеи, мы двигались. Это основа того, что я хочу видеть в будущем.