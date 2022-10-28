Хави: «Уверен, победы придут. Если нет, придёт другой наставник»

Главный тренер «Барселоны» высказался о будущем «сине-гранатовых» после вылета из Лиги чемпионов.

Мы продолжим трудиться, и я уверен в нашем проекте. Да, мы ожидали иного результата. Мы многого ждали от выступления в Лиге чемпионов, но не смогли пройти дальше. Это неприятно, нужно принять критику и идти вперед. Необходимо проявить терпение. Руководство «Барселоны» доверяет мне.

Мы обязаны были обыгрывать «Баварию» в гостевой игре. Мы сражались на равных с соперником. Однако в прошлой игре этого не было, на тот момент мы уже вылетели. Мы это прочувствовали, но дело не в физической готовности. До этого мы смогли сравнять счет с «Интером» на 92-й минуте. Текущие результаты не должны на нас влиять. Когда я сам играл, то проходил через это. Нам нужно держаться нашего курса. Уверен, победы придут. Если нет, придет другой наставник.