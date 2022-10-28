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Хави: «Уверен, победы придут. Если нет, придёт другой наставник»

вчера, 17:16

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о будущем «сине-гранатовых» после вылета из Лиги чемпионов.

Мы продолжим трудиться, и я уверен в нашем проекте. Да, мы ожидали иного результата. Мы многого ждали от выступления в Лиге чемпионов, но не смогли пройти дальше. Это неприятно, нужно принять критику и идти вперед. Необходимо проявить терпение. Руководство «Барселоны» доверяет мне.

Мы обязаны были обыгрывать «Баварию» в гостевой игре. Мы сражались на равных с соперником. Однако в прошлой игре этого не было, на тот момент мы уже вылетели. Мы это прочувствовали, но дело не в физической готовности. До этого мы смогли сравнять счет с «Интером» на 92-й минуте. Текущие результаты не должны на нас влиять. Когда я сам играл, то проходил через это. Нам нужно держаться нашего курса. Уверен, победы придут. Если нет, придет другой наставник.

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Барселона  Хави
Перевод с sport.es
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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:45
Понятно, что-то или кто-то придёт обязательно, главное, что бы не пришел тот..., ну который полный...
salleeh
salleeh
вчера в 18:47
Барселона до сих пор не расплатилась с бывшим главным тренером команды Кике Сетьеном, отправленным в отставку в августе 2020 года. На равных с Баварией Барселона не играла, в вот то что Бавария играла вполсилы, это видно было. Короче, правду мы узнаем, когда выгонят Хави и не отдадут ЗП…))
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 17:40
Если постоянно менять тренера, то вряд ли можно добиться стабильности. Да и кто сейчас свободен из топовых? Конечно Эрнандесу не хватает опыта, он взялся за команду, которая в кризисе, что в игровом, что в экономическом. Лидеры постарели, молодёжь сейчас только начинает свой путь. Я надеюсь, что у Хави получится, желаю ему удачи.
Болельщики со стажем вспомнят конец 90х и начало нулевых, когда Барселона была в кризисе, каталонцы через это проходили. Что было потом, мы все помним..
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:23
Такова судьба тренера
83du37u32qcb
83du37u32qcb
вчера в 17:19
самокритично, когда только это придет...
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