Дюрица: «„Локомотиву“ нужно за счёт эмоций вырвать эту победу у ЦСКА»

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица высказался о предстоящем матче РПЛ между «красно-зелеными» и ЦСКА.
Семин говорил, что «Локомотив» не в лучшей физической форме, нехорошо подготовились, поэтому видно, что у команды не получается игра, может, это связано с результатами. К тому же много молодых игроков, наверное, это тоже влияет. Футболисты «Локомотива» должны понимать, что играют дома. Очень важно, как команда будет играть с первых минут, если будут играть агрессивно и активно прессинговать, то смогут вырвать победу.
Если покажут игру, как в последнем матче, то им будет очень сложно с ЦСКА. «Армейцы» находятся на третьей позиции в таблице. Конечно, у них три ничьих подряд, но я думаю, что они немного в лучшей форме, чем «Локомотив». Поэтому «Локомотиву» нужно за счет эмоций вырвать эту победу у ЦСКА.
Победы сильнейшему!
Победы сильнейшему!