Дюрица: «„Локомотиву“ нужно за счёт эмоций вырвать эту победу у ЦСКА»

Бывший защитник «Локомотива» высказался о предстоящем матче РПЛ между «красно-зелеными» и ЦСКА .

Семин говорил, что «Локомотив» не в лучшей физической форме, нехорошо подготовились, поэтому видно, что у команды не получается игра, может, это связано с результатами. К тому же много молодых игроков, наверное, это тоже влияет. Футболисты «Локомотива» должны понимать, что играют дома. Очень важно, как команда будет играть с первых минут, если будут играть агрессивно и активно прессинговать, то смогут вырвать победу.