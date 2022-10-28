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Дюрица: «„Локомотиву“ нужно за счёт эмоций вырвать эту победу у ЦСКА»

вчера, 20:34
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:00 Не начался

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица высказался о предстоящем матче РПЛ между «красно-зелеными» и ЦСКА.

Семин говорил, что «Локомотив» не в лучшей физической форме, нехорошо подготовились, поэтому видно, что у команды не получается игра, может, это связано с результатами. К тому же много молодых игроков, наверное, это тоже влияет. Футболисты «Локомотива» должны понимать, что играют дома. Очень важно, как команда будет играть с первых минут, если будут играть агрессивно и активно прессинговать, то смогут вырвать победу.

Если покажут игру, как в последнем матче, то им будет очень сложно с ЦСКА. «Армейцы» находятся на третьей позиции в таблице. Конечно, у них три ничьих подряд, но я думаю, что они немного в лучшей форме, чем «Локомотив». Поэтому «Локомотиву» нужно за счет эмоций вырвать эту победу у ЦСКА.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 21:10
Очень будет интересно понаблюдать за эмоциями
lotsman
lotsman
вчера в 21:07
На одних эмоциях матчи не выигрывают.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:52
Какая разница дом, или не дом. Один воздух, один город, одно, или не одно. Тут, или, или не или. И не скажешь, что позади Москва.
Победы сильнейшему!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:43
Локомотиву нехорошо, его может вырвать.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:41
Силенок не хватит.
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