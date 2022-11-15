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Дзюба рассказал, почему принял решение уйти из «Аданы Демирспор»

вчера, 15:45

Нападающий Артем Дзюба рассказал, почему принял решение покинуть «Адану Демирспор».

Я немного пропал с радаров, нужно было переосмыслить всё, перезагрузиться, вернуться с новыми силами. Не переживайте, у меня всё хорошо. Не слушайте все эти злые языки и недоброжелателей. Они говорят неправду. Не обращайте внимания.

Прежде всего я благодарен «Адане Демирспор», руководителю, президенту, за то, что пошел на встречу и мы в спокойном, мирном ключе разошлись. Это было взвешенное решение. Мне не 18 лет, просто сидеть и смотреть матчи — это не совсем правильно было бы для меня.

У меня большие амбиции, мне хочется играть и получать удовольствие. В Турции был интересный, иногда болезненный опыт. Познакомился со многими ребятами, потрясающая атмосфера была в команде, мне безумно нравилось там находиться. Было весело. Парням я написал в группе, с некоторыми тепло попрощались, с некоторыми общаемся. Очень рад был там находиться.

Определенный путь, который я прошел, очень многому меня научил, многое дал в человеческом плане и футбольном. Я вспомнил и научился как в детстве получать удовольствие не только от игр, но и тренировок. В какой-то момент я фокусировался только на играх, а тренировки были рутиной. А сейчас я начал получать удовольствие от тренировок. Нельзя терять юношеский запал от тренировочного процесса.

Всё у меня хорошо, выслушаю все предложения и продолжу играть в футбол. Всем спасибо, берегите себя, все будет прекрасно.

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Все комментарии
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 02:59
Какое скромное начало поста:))))
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 02:57
Научился получать удовольствие от тренировок потому что от матчей удовольствия не получается, не ставят.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 23:34
Я в его словах услышал и прочёл всё что угодно, только не мудрость. Желание приукрасить действительность - это да, и больше ничего.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:14, ред.
Со всем сказанным вами можно согласиться, кроме одного: кто ему завидует? А так - красиво...
Ну а по поводу того, что Артём изрёк: не верю ни одному его слову. Слишком всё неестественно, приукрашено, восторженно... Полное несоответствие тому, что с ним произошло в Турции, поэтому и не веришь его словам. Было бы естественнее, если бы Артём пожалел об упущенных возможностях в команде, скрипнул от досады зубами и огорчённый уехал домой...
smitt
smitt
вчера в 20:36
Много «я» в одом интервью.
Ravshan878
Ravshan878 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:14
Да уважаемый.Он намного созрел.Не зря ему присвоили звание Рукаку пятого разряда.
Главный он доволен от жизни.😉.)
Izmar
Izmar
вчера в 20:04
Треть новостей о футболе связано с Дзюбой. Ни о ком другом больше столько не говорят.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:46
Как человек позитивный и оптимистичный завсегда удивлялся негативу в адрес Дзюбы.....
Кому он лично что то сделал плохого ??

Одни кричат "Он слабый футболист" - слабый неслабый а титулов 10 взял...
Другие кричат "Он нехороший человек" - ну нехороший не может быть душой коллектива...балагуром и ходячим позитивом...
Другие кричат "Он никчемный" - ну бесполезный чел не будет в сезон 3 млн евро зарабатывать...

Понятно что не Нобелевский лауреат...понятно что не быстрее Усейна Болта...не техничней Месси - да и он сам это понимает..и не кичился никогда своими возможностями...

"Зависть — это самая искренняя форма признания."
Вильгельм Буш
neukomm
neukomm
вчера в 19:37
Бабки. И всё
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 18:53
Самый дельный совет, заканчивай карьеру, пока совсем не превратился в шута.
Саня Утробин
Саня Утробин ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 18:52
ха ха для вас,для вас!!!👏
pomor45
pomor45 ответ Искендер 2 (раскрыть)
вчера в 18:48
Что тут уметь? Сплошная лабуда об удовольствиях, главное из которых хорошо всем известно, но, естественно, им не упоминается. В Турции с таким удовольствием жить невозможно.
adekvat
adekvat
вчера в 18:31
Домой, свои лавки лучше. Урал, Оренбург там дадут поиграть, но денег много не дадут.
lobsterdam
lobsterdam ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 18:26
О чем вы, разве в парламент попадают по болезни?
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:23
Ему, видите ли, "хочется играть и получать удовольствие ...", но мы-то тоже хотим получать удовольствие, т.к. футболисты все-таки играют для нас. А вот если он начнет снова играть, то о нашем удовольствии придется забыть. Мы-то думали, что он канул в небытие, но - его в дверь, так он - в окно....!
Брулин
Брулин
вчера в 17:52
В Зените бы с удовольствием сидел на лавке , смотрел футбол , если бы не выгнали , а здесь не смог , бедняжка
Искендер 2
Искендер 2
вчера в 17:34
Кто текст писал? Полено так не умеет.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 17:27
Побыл в Турции месяца три,а расписал так,как был лет пять!!! Ну главное,что все хорошо!!!
salleeh
salleeh
вчера в 16:37
Слово "удовольствие" встречается в каждом предложении... По ходу все еще не бросил ручонками играть...)))
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 16:29
"Мне не 18 лет, просто сидеть и смотреть матчи — это не совсем правильно было бы для меня"

Классический Дзюба. Опять всё перепутал. В 18 наоборот играть надо и строить карьеру, а в 34 как раз многие сидят и зп получают.
Готлиб
Готлиб
вчера в 16:18
Дзюбе пора пробовать себя в Китае.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:16
Нельзя терять жирный контракт, а юношеский запал уходит с приходом контракта
nubom
nubom
вчера в 15:58
Регулярное повторение "Всё у меня хорошо" - это симптом.
Похоже, принимает какое-то сильное успокоительное или под гипнозом.
Это вредно.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 15:57
Перезагрузился?! Теперь включаем передачу с Орзул и разгружаемся!)
Сп62
Сп62
вчера в 15:54
Артём с каждым переходом становится мудрее и мудрее. Точно готовится в Госдуму.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:49
Ну правильно,не все любят протерать лавку.
Брулин
Брулин
вчера в 15:48
Юрий Бородавко: «Вполне возможно, что у Дзюбы получилось бы в лыжных гонках. У нас атлеты высокие, стройные, сильные и крепкие»
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:48
В общем понял, что стал глухим запасным, и не в пример Кокорину, ушел.
makkie
makkie
вчера в 15:48
Короче, облажался и отмазывается. Типичный Дзюба!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:47
Ушёл, потому что ты очень слабый футболист.
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