Дзюба рассказал, почему принял решение уйти из «Аданы Демирспор»

Нападающий рассказал, почему принял решение покинуть «Адану Демирспор».

Я немного пропал с радаров, нужно было переосмыслить всё, перезагрузиться, вернуться с новыми силами. Не переживайте, у меня всё хорошо. Не слушайте все эти злые языки и недоброжелателей. Они говорят неправду. Не обращайте внимания.

Прежде всего я благодарен «Адане Демирспор», руководителю, президенту, за то, что пошел на встречу и мы в спокойном, мирном ключе разошлись. Это было взвешенное решение. Мне не 18 лет, просто сидеть и смотреть матчи — это не совсем правильно было бы для меня.

У меня большие амбиции, мне хочется играть и получать удовольствие. В Турции был интересный, иногда болезненный опыт. Познакомился со многими ребятами, потрясающая атмосфера была в команде, мне безумно нравилось там находиться. Было весело. Парням я написал в группе, с некоторыми тепло попрощались, с некоторыми общаемся. Очень рад был там находиться.

Определенный путь, который я прошел, очень многому меня научил, многое дал в человеческом плане и футбольном. Я вспомнил и научился как в детстве получать удовольствие не только от игр, но и тренировок. В какой-то момент я фокусировался только на играх, а тренировки были рутиной. А сейчас я начал получать удовольствие от тренировок. Нельзя терять юношеский запал от тренировочного процесса.

Всё у меня хорошо, выслушаю все предложения и продолжу играть в футбол. Всем спасибо, берегите себя, все будет прекрасно.