Колосков: «Считаю Слуцкого одним из самых сильных российских тренеров»

Почётный президент РФС выказался об уходе с должности главного тренера «Рубина».

Очень жаль, что Слуцкий покинул «Рубин». Я его считаю одним из самых сильных российских тренеров, он имеет огромный опыт работы. В топ-клубе ЦСКА показывал хорошие результаты, поработал в Англии и Нидерландах. Мне очень жаль.