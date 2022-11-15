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Колосков: «Считаю Слуцкого одним из самых сильных российских тренеров»

вчера, 13:11

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков выказался об уходе Леонида Слуцкого с должности главного тренера «Рубина».

Очень жаль, что Слуцкий покинул «Рубин». Я его считаю одним из самых сильных российских тренеров, он имеет огромный опыт работы. В топ-клубе ЦСКА показывал хорошие результаты, поработал в Англии и Нидерландах. Мне очень жаль.

Хотелось, чтобы казанцы вернулись в высшую лигу России. Надеялся, что именно Слуцкий вернёт команду, но этого не случилось. Возглавит ли Слуцкий клуб РПЛ? Всё возможно, он один из лучших наших тренеров.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ YVG (раскрыть)
вчера в 18:33
Это я у тебя хочу спросить- а при чём тут Европа? Где и когда я написал, что Слуцкий силен в Европе? Тебе знакомо понятие кризис? Ну так вот, кризис бывает творческий, это то, что сейчас происходит со Слуцким. Немного отдохнет, прийдет в себя и снова за работу. А ты, внимательно читай мои посты.
YVG
YVG ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:48
При чем здесь Европа, если он даже в ФНЛ не тянет?
Capral
Capral ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:51, ред.
Слуцкий талантливый человек, это, он доказал работая в Самаре, в ФК Москва и конечно в ЦСКА!!! И Гинер здесь ни при чём. Не надо унижать человека. А что в Европе доказал ваш Семак?! И кто вообще, что-то доказал в Европе из российских тренеров, кроме В.Газзаева???
Capral
Capral
вчера в 13:54
Я тоже считаю Слуцкого незаурядным тренером, что он и доказал работая в ЦСКА. Но нервы надо лечить и иногда брать паузу в любимом деле. У творческих людей такое бывает, если что-то не получается, хочется идти до конца невзирая на неудачу. А это не всегда бывает оправданным действием и только ухудшает ситуацию. Лёне- удачи, несмотря на временные трудности!!!
ДСА
ДСА
вчера в 13:46
Считать можно как угодно, но только результаты идут по нисходящей.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:35
Слуцкий феерил только в ЦСКА, и то в те годы, когда гинер был в силе.
В Европе он вообще ничего не показал, далеко не бедный Рубин отправил в ФНЛ. Если это показатель его силы, то я промолчу...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:22
Наравне с Федотовым
g2y68r455m89
g2y68r455m89
вчера в 13:15
Тогда ты самый честный функционер от футбола
Гость
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