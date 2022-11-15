Колосков: «Считаю Слуцкого одним из самых сильных российских тренеров»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков выказался об уходе Леонида Слуцкого с должности главного тренера «Рубина».
Очень жаль, что Слуцкий покинул «Рубин». Я его считаю одним из самых сильных российских тренеров, он имеет огромный опыт работы. В топ-клубе ЦСКА показывал хорошие результаты, поработал в Англии и Нидерландах. Мне очень жаль.
Хотелось, чтобы казанцы вернулись в высшую лигу России. Надеялся, что именно Слуцкий вернёт команду, но этого не случилось. Возглавит ли Слуцкий клуб РПЛ? Всё возможно, он один из лучших наших тренеров.
В Европе он вообще ничего не показал, далеко не бедный Рубин отправил в ФНЛ. Если это показатель его силы, то я промолчу...
В Европе он вообще ничего не показал, далеко не бедный Рубин отправил в ФНЛ. Если это показатель его силы, то я промолчу...