Тарханов заявил, что готов возглавить «Рубин»

Российский тренер прокомментировал уход из «Рубина».

Это был сложный период для Слуцкого в «Рубине». Самый сложный в его карьере. Состав у них очень хороший, но игры нет. Старание, движение есть, но игры нет. Все очень примитивно. В «Рубине» отличный подбор игроков, для достижения результата все есть. Конечно, сейчас Слуцкому лучше взять паузу. Ему нужно все осмыслить.

Готов ли я помочь «Рубину»? Конечно! Карьеру я еще не завершал. Открыт для предложений.