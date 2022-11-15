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Тарханов заявил, что готов возглавить «Рубин»

вчера, 13:00

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал уход Леонида Слуцкого из «Рубина».

Это был сложный период для Слуцкого в «Рубине». Самый сложный в его карьере. Состав у них очень хороший, но игры нет. Старание, движение есть, но игры нет. Все очень примитивно. В «Рубине» отличный подбор игроков, для достижения результата все есть. Конечно, сейчас Слуцкому лучше взять паузу. Ему нужно все осмыслить.

Готов ли я помочь «Рубину»? Конечно! Карьеру я еще не завершал. Открыт для предложений.

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Все комментарии
Готлиб
Готлиб
вчера в 16:15
Тарханов уже готовит золотую ложку к обеду.
протон
протон
вчера в 16:04
В КВН можно перейти или запеть
Кстати голос у ЛВС шикарный.
bashnat013
bashnat013
вчера в 15:55
Нахлебники померли ,всю жизнь с улыбочкой ,прям специалист футбольный
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:14
Пару часов прошло, как Слуцкий ушел, а уже очередь выстроилась на его место.
alexgurzan
alexgurzan ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 13:13
Добрый день.
Уже поправил. Стараемся избегать подобных ситуаций.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:06, ред.
Всем Добра!

Уважаемая Администрауия.... я не жалусь и дело дажее не в 10 очков, но что нибудь сделайте с этим явлением.... то премодерация, то вообще непонятно что (этот пользователь очень давно на сайте).... Просто эта ситуация не совсем понятная (лично мне)... Извините если что то не так...
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