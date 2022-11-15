Тарханов заявил, что готов возглавить «Рубин»

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал уход Леонида Слуцкого из «Рубина».
Это был сложный период для Слуцкого в «Рубине». Самый сложный в его карьере. Состав у них очень хороший, но игры нет. Старание, движение есть, но игры нет. Все очень примитивно. В «Рубине» отличный подбор игроков, для достижения результата все есть. Конечно, сейчас Слуцкому лучше взять паузу. Ему нужно все осмыслить.
Готов ли я помочь «Рубину»? Конечно! Карьеру я еще не завершал. Открыт для предложений.
Кстати голос у ЛВС шикарный.
Кстати голос у ЛВС шикарный.
Уже поправил. Стараемся избегать подобных ситуаций.
Уже поправил. Стараемся избегать подобных ситуаций.
Уважаемая Администрауия.... я не жалусь и дело дажее не в 10 очков, но что нибудь сделайте с этим явлением.... то премодерация, то вообще непонятно что (этот пользователь очень давно на сайте).... Просто эта ситуация не совсем понятная (лично мне)... Извините если что то не так...
Уважаемая Администрауия.... я не жалусь и дело дажее не в 10 очков, но что нибудь сделайте с этим явлением.... то премодерация, то вообще непонятно что (этот пользователь очень давно на сайте).... Просто эта ситуация не совсем понятная (лично мне)... Извините если что то не так...