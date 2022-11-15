Балахнин: «Слуцкий по‑прежнему один из лучших специалистов в нашей стране»

, который ранее работал помощником в сборной России, высказался об уходе 51-летнего специалиста из «Рубина».

Даже и не думал, что дойдет до такой крайней точки со стороны Леонида Викторовича. Надо было терпеть, идти дальше, но мы не знаем обстоятельств, что было внутри команды, что было с руководством. Подождем еще каких‑то заявлений. В любом случае хотелось, чтобы он до конца довел дело, время еще в этом сезоне было, сейчас большой перерыв будет в чемпионате, как раз можно все исправить.