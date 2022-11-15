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Балахнин: «Слуцкий по‑прежнему один из лучших специалистов в нашей стране»

вчера, 14:55

Сергей Балахнин, который ранее работал помощником Леонида Слуцкого в сборной России, высказался об уходе 51-летнего специалиста из «Рубина».

Даже и не думал, что дойдет до такой крайней точки со стороны Леонида Викторовича. Надо было терпеть, идти дальше, но мы не знаем обстоятельств, что было внутри команды, что было с руководством. Подождем еще каких‑то заявлений. В любом случае хотелось, чтобы он до конца довел дело, время еще в этом сезоне было, сейчас большой перерыв будет в чемпионате, как раз можно все исправить.

Заинтересуются ли клубы РПЛ Слуцким? Как бы там ни было, Слуцкий по‑прежнему один из лучших специалистов в нашей стране. Это очевидно. У него такой богатый опыт, работал и за рубежом. Нельзя разбрасываться кадрами такого уровня, у нас их немного. Он может дать очень многое, и не только в работе с командой, а в развитии футбола в регионе. А Леониду Викторовичу надо пережить это и идти дальше.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 18:50
Если бы это было так, Рубин сейчас был бы в лидерах РПЛ.
minai
minai
вчера в 17:49
В этом нет никакого сомнения - вся страна видела.
bashnat013
bashnat013 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 17:35
А как он стал трижды чемпионом России с не самым лучшим подбором игроков
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:32
Это уже не смешно. Пусть на пенсию уже сваливает.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:30
Ну как он может быть высококвалифицированным тренером, когда с не самым худшим подбором игроков вылетел из Премьер-Лиги и вернуться не смог?
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