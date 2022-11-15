Орлов объяснил высокую результативность Сычевого

Известный комментатор высказался о высокой результативности нападающего «Оренбурга» .

На мой взгляд — парню надо как минимум до конца сезона доиграть в «Оренбурге» для того, чтобы не получилась история с Агаларовым. Где Агаларов сейчас? Сычевому необходима психологическая устойчивость. Сейчас он забивает, потому что он — новичок. Защитники еще даже не знают, на что он способен. Но через год все поймут и разберутся. Тренеры других команд изучат игру Сычевого и ему будет трудно.

Сычевому сейчас надо получить, повторюсь, психологическую устойчивость. Ему нужно самому в себя поверить. Он ведь начал с хет-трика, а потом был в запасе. Он еще несостоявшийся, неоформившийся мастер. Он только перспективный.

Личка — очень хороший тренер для Сычевого. Он настоящий тренер, хотя и допустил эту авантюру в матче с «Зенитом». Он не поменял рисунок игры на этот матч. После восьми пропущенных могли и уволить. Тренер должен уметь не давать сопернику размахнуться и реализовать преимущество. Но он этим не озадачился. Искусство тренера — умение приспосабливаться к сопернику разных сил и возможностей. При всем этом «Оренбург» идет хорошо. За этого тренера Сычевому нужно держаться хотя бы до июня.