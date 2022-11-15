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Орлов объяснил высокую результативность Сычевого

вчера, 14:36

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о высокой результативности нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.

На мой взгляд — парню надо как минимум до конца сезона доиграть в «Оренбурге» для того, чтобы не получилась история с Агаларовым. Где Агаларов сейчас? Сычевому необходима психологическая устойчивость. Сейчас он забивает, потому что он — новичок. Защитники еще даже не знают, на что он способен. Но через год все поймут и разберутся. Тренеры других команд изучат игру Сычевого и ему будет трудно.

Сычевому сейчас надо получить, повторюсь, психологическую устойчивость. Ему нужно самому в себя поверить. Он ведь начал с хет-трика, а потом был в запасе. Он еще несостоявшийся, неоформившийся мастер. Он только перспективный.

Личка — очень хороший тренер для Сычевого. Он настоящий тренер, хотя и допустил эту авантюру в матче с «Зенитом». Он не поменял рисунок игры на этот матч. После восьми пропущенных могли и уволить. Тренер должен уметь не давать сопернику размахнуться и реализовать преимущество. Но он этим не озадачился. Искусство тренера — умение приспосабливаться к сопернику разных сил и возможностей. При всем этом «Оренбург» идет хорошо. За этого тренера Сычевому нужно держаться хотя бы до июня.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:03
Да про Сычевого на следующий сезон все позабудут ,как про Агаларова ,Чалова . К гадалке не ходи .
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:31
Орлов, как никогда точен.
pomor45
pomor45 ответ Иван Стаканов (раскрыть)
вчера в 20:38, ред.
"... в России до конца дней можно быть начинающим и подающим надежды ..." (Чехов. Рассказ "Ряженные")
pomor45
pomor45
вчера в 20:26
Сычевой Личке зачтётся в личку, каким бы не было продолжение. В целом, событие довольно ординарное, таких метеоритов было уже немало. Все, как и положено, сгорали в плотных слоях РПЛ.
МапС
МапС
вчера в 19:42
И тут Гена Зенит ввернул. Так подскажи как приспособиться к Зениту?
112910415
112910415
вчера в 17:20
нормальный совет, надо прислушаться !
Дмитрий Николаевич
Дмитрий Николаевич ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 16:29
Его спросили, он ответил, вроде у нас так все работает. Другой вопрос есть ли смысл его спрашивать...
Герд Мюллер
Герд Мюллер
вчера в 16:09
Сычевой случайно зацепился за удачу, как и Агаларов в прошлом сезоне, о котором уже ничего не слышно.
Сп62
Сп62 ответ Иван Стаканов (раскрыть)
вчера в 16:03
Важен не только возраст футболиста, но и его зрелость. Не пойму, в чём не прав Орлов. Всё логично.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:55
Гена по своему анализирует футбол в целом.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:51
В последнее время в командах из низов постоянно появляются забивные форварды.
LOpp
LOpp
вчера в 15:21
На мой взгляд — парню надо как минимум до конца сезона доиграть в «Оренбурге» для того, чтобы не получилась история с Агаларовым.


Агаларов до конца сезона доиграл в Уфе и чего?
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:54
Вот не только одно непонятно.....зачем Геночка везде сует свой нос... как нибудь разберутся и без ного
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 14:53
"Парню надо как минимум до конца сезона доиграть в «Оренбурге» для того, чтобы не получилась история с Агаларовым. Где Агаларов сейчас?"
Агаларов доиграл в Уфе до конца сезона. Где Агаларов сейчас?


"Он еще несостоявшийся, неоформившийся мастер. Он только перспективный."
26 лет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:51
Орлов как великий эксперт, знает всё.
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