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Бояринцев: «Слуцкий принял решение уйти из „Рубина“ во благо клубу»

вчера, 14:21

Экс-футболист «Рубина» Денис Бояринцев прокомментировал уход из казанского клуба Леонида Слуцкого.

Уход Слуцкого из «Рубина» связан с последними результатами команды. Наверное, руководство клуба рассчитывало на другой результат в Первой лиге. В любом случае Леонид Викторович – это тренер с именем, многое доказал в нашем футболе, поэтому и имел карт-бланш от руководства, но что-то пошло не так. Это часть тренерской профессии. Первая лига – специфический чемпионат. Сложно выстраивать тренировочный процесс из-за перелетов. Слуцкий принял решение уйти из «Рубина» во благо клубу.

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Все комментарии
Карл Хайнц Руммениге
Карл Хайнц Руммениге
вчера в 16:06
Как будто другие команды никуда не летают...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:36
Год назад тоже тренировочный процесс помешал?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:27
Кто следующий на очереди на развал команды?давай в Европу!
Гость
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