Бояринцев: «Слуцкий принял решение уйти из „Рубина“ во благо клубу»

Экс-футболист «Рубина» прокомментировал уход из казанского клуба .

Уход Слуцкого из «Рубина» связан с последними результатами команды. Наверное, руководство клуба рассчитывало на другой результат в Первой лиге. В любом случае Леонид Викторович – это тренер с именем, многое доказал в нашем футболе, поэтому и имел карт-бланш от руководства, но что-то пошло не так. Это часть тренерской профессии. Первая лига – специфический чемпионат. Сложно выстраивать тренировочный процесс из-за перелетов. Слуцкий принял решение уйти из «Рубина» во благо клубу.