Мостовой: «Слуцкий затянул с уходом из „Рубина“»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал уход Леонида Слуцкого из «Рубина».
Конечно, он затянул с этим решением, мы об этом говорили. Здесь же две стороны должны принимать решение. После того как «Рубин» вылетел из Премьер-Лиги, Слуцкий должен был уйти, но по неизвестным для нас причинам этого не произошло. Но что сейчас говорить — ушёл и ушёл.
Могут ли у него возникнуть проблемы при поиске нового клуба? Уже и не знаю. Хотя в нашем футболе я ничему не удивляюсь. Но что значит поиски, он же уходит не для того, чтобы искать другой клуб. Тут же должны быть люди, которые его захотят. Всегда у таких людей как-то получается найти клуб.
В очередной раз убеждаюсь, что нынешний отечественный фанатский корпус - процентов на 85 хабальё и профаньё, не способное к конструктивной мысли.
А нынешний "Рубин" не спас бы и сэр Алекс тот же. Не скоро в РПЛ теперь казанцев увидим.
В очередной раз убеждаюсь, что нынешний отечественный фанатский корпус - процентов на 85 хабальё и профаньё, не способное к конструктивной мысли.
А нынешний "Рубин" не спас бы и сэр Алекс тот же. Не скоро в РПЛ теперь казанцев увидим.