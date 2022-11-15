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Мостовой: «Слуцкий затянул с уходом из „Рубина“»

вчера, 13:20

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал уход Леонида Слуцкого из «Рубина».

Конечно, он затянул с этим решением, мы об этом говорили. Здесь же две стороны должны принимать решение. После того как «Рубин» вылетел из Премьер-Лиги, Слуцкий должен был уйти, но по неизвестным для нас причинам этого не произошло. Но что сейчас говорить — ушёл и ушёл.

Могут ли у него возникнуть проблемы при поиске нового клуба? Уже и не знаю. Хотя в нашем футболе я ничему не удивляюсь. Но что значит поиски, он же уходит не для того, чтобы искать другой клуб. Тут же должны быть люди, которые его захотят. Всегда у таких людей как-то получается найти клуб.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:04
Он просто ждал предложений
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
вчера в 13:45, ред.
Когда-то Слуцкий едва не порвал сэра Алекса на Олд Траффорд. Считанных минут не хватило. Тогда рукоплескала вся страна, вне зависимости от клубных пристрастий. А теперь - пончик, физрук, агроном, свин...
В очередной раз убеждаюсь, что нынешний отечественный фанатский корпус - процентов на 85 хабальё и профаньё, не способное к конструктивной мысли.
А нынешний "Рубин" не спас бы и сэр Алекс тот же. Не скоро в РПЛ теперь казанцев увидим.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:43
А я думаю Лёня без работы долго не останется!
drug01
drug01
вчера в 13:43
Мне лично Лёню жалко!
cx99gkurntwt
cx99gkurntwt
вчера в 13:42
Он хотел всё исправить сам!!!!
pgzzw84u2ts9
pgzzw84u2ts9
вчера в 13:24
Это Рубин затянул с пинком под зад пончику
Гость
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