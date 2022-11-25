Скалони: «Месси в порядке, с ним всё хорошо»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о возможных изменениях в команде перед матчем 2-го тура ЧМ-2022 с Мексикой, а также сообщил о состоянии форварда Лионеля Месси.
Вероятно, будут изменения, но те, кто выходит на поле, должны делать то, что мы делали раньше. Это, несомненно, приведёт нас к успеху. Завтра сыграют те, кто по нашему мнению, сможет сыграть лучше в игре против Мексики.
Я не знаю, откуда взялась информация о том, что Месси не тренировался вчера. Он в порядке, сейчас нам особенно нужны все. Конечно, всё будет хорошо. У нас нет сомнений в этом. Физически он в порядке, на моральном уровне у него также всё хорошо. Никаких проблем.
Встреча между Аргентиной и Мексикой состоится завтра, 26 ноября. Начало — в 22:00 по московскому времени.
И он, и Роналду забили по одному с пенальти, разница только в том, что в команде Роналду играют - Бруну и Леау, а Месси всегда достаются форварды, которые в финалах не могут реализовать моменты.
Сегодня Месси в Инстагра́ме поделился с знаменитой фотографией Марадоны, кто знает в каком состоянии он сейчас? Не верю что он не тренировался со всеми, и лежал в отеле. Он боец, и вероятно, завтра забьет и будет делать голевые передачи, может и пару.
Аргентина на большее способен, просто первый тур всегда непредсказуем.
И он, и Роналду забили по одному с пенальти, разница только в том, что в команде Роналду играют - Бруну и Леау, а Месси всегда достаются форварды, которые в финалах не могут реализовать моменты.
Сегодня Месси в Инстагра́ме поделился с знаменитой фотографией Марадоны, кто знает в каком состоянии он сейчас? Не верю что он не тренировался со всеми, и лежал в отеле. Он боец, и вероятно, завтра забьет и будет делать голевые передачи, может и пару.
Аргентина на большее способен, просто первый тур всегда непредсказуем.