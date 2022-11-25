Скалони: «Месси в порядке, с ним всё хорошо»

Главный тренер сборной Аргентины рассказал о возможных изменениях в команде перед матчем 2-го тура ЧМ -2022 с Мексикой, а также сообщил о состоянии форварда .

Вероятно, будут изменения, но те, кто выходит на поле, должны делать то, что мы делали раньше. Это, несомненно, приведёт нас к успеху. Завтра сыграют те, кто по нашему мнению, сможет сыграть лучше в игре против Мексики.

Я не знаю, откуда взялась информация о том, что Месси не тренировался вчера. Он в порядке, сейчас нам особенно нужны все. Конечно, всё будет хорошо. У нас нет сомнений в этом. Физически он в порядке, на моральном уровне у него также всё хорошо. Никаких проблем.