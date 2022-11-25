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Скалони: «Месси в порядке, с ним всё хорошо»

вчера, 17:30
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб МексикаМексика22:00 Не начался

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о возможных изменениях в команде перед матчем 2-го тура ЧМ-2022 с Мексикой, а также сообщил о состоянии форварда Лионеля Месси.

Вероятно, будут изменения, но те, кто выходит на поле, должны делать то, что мы делали раньше. Это, несомненно, приведёт нас к успеху. Завтра сыграют те, кто по нашему мнению, сможет сыграть лучше в игре против Мексики.

Я не знаю, откуда взялась информация о том, что Месси не тренировался вчера. Он в порядке, сейчас нам особенно нужны все. Конечно, всё будет хорошо. У нас нет сомнений в этом. Физически он в порядке, на моральном уровне у него также всё хорошо. Никаких проблем.

Встреча между Аргентиной и Мексикой состоится завтра, 26 ноября. Начало — в 22:00 по московскому времени.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 22:58
Да с него толку то ноль
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 20:07
Забьет с игры не падая))
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 20:02
Что уже вышел из запоя?? Ну ничего, Очоа не даст ему забить пенку и отправит гнома домой.
matrix333
matrix333
вчера в 19:30
Понятно, что до конца чемионата мира некоторые будут критиковать Месси, даже не будет важно - будет ли он виноват или нет.

И он, и Роналду забили по одному с пенальти, разница только в том, что в команде Роналду играют - Бруну и Леау, а Месси всегда достаются форварды, которые в финалах не могут реализовать моменты.

Сегодня Месси в Инстагра́ме поделился с знаменитой фотографией Марадоны, кто знает в каком состоянии он сейчас? Не верю что он не тренировался со всеми, и лежал в отеле. Он боец, и вероятно, завтра забьет и будет делать голевые передачи, может и пару.

Аргентина на большее способен, просто первый тур всегда непредсказуем.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:25
нам особенно нужны все)
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:07
Отрадно слышать, что готов показать себя в игре. Другого не дано...
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 17:45
Ацтэки просто так не сдадутся... В этом нет сомнений..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:31
Месси дали отдохнуть,он же особенный
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