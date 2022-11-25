Винисиус: «Впереди шесть финалов»

Форвард сборной Бразилии дал комментарий после матча против Сербии.

Очень рад, что мы победили, ведь это был мой дебют на ЧМ . Я ждал этого момента 22 года – много мечтал и много работал. Рад, что помог команде. Впереди шесть финалов.