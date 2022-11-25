Винисиус: «Впереди шесть финалов»

Форвард сборной Бразилии Винисиус Жуниор дал комментарий после матча против Сербии.
Очень рад, что мы победили, ведь это был мой дебют на ЧМ. Я ждал этого момента 22 года – много мечтал и много работал. Рад, что помог команде. Впереди шесть финалов.
А вообще, хорошая сборная у Бразилии, но форварда мирового уровня не хватает в последнее время что-то. Это может сказаться в решающий момент. Новых Ромарио, Бебето, Роналдо не видать. Да и Неймар в качестве лидера и ключевого игрока не дотягивает до уровня своих великих предшественников.
А вообще, хорошая сборная у Бразилии, но форварда мирового уровня не хватает в последнее время что-то. Это может сказаться в решающий момент. Новых Ромарио, Бебето, Роналдо не видать. Да и Неймар в качестве лидера и ключевого игрока не дотягивает до уровня своих великих предшественников.