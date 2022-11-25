Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Винисиус: «Впереди шесть финалов»

вчера, 14:21
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия2 : 0Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

Форвард сборной Бразилии Винисиус Жуниор дал комментарий после матча против Сербии.

Очень рад, что мы победили, ведь это был мой дебют на ЧМ. Я ждал этого момента 22 года – много мечтал и много работал. Рад, что помог команде. Впереди шесть финалов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кейн: «Это было не лучшее наше выступление. Мы играли с жёсткой командой»
Сегодня, 00:58
Луи ван Гал: «Мы ещё не проиграли. Я буду поддерживать своих игроков»
Вчера, 23:28
Неймар: «Я уверен, что у меня будет шанс вернуться»
Вчера, 21:57
Ари: «Сборная России вышла бы из группы на чемпионате мира в Катаре»
Вчера, 20:50
Педри: «Я думал, что буду больше нервничать перед дебютом на ЧМ»
Вчера, 20:45
Лосано: «Нам предстоит встретиться с великим соперником»
Вчера, 20:02
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:48
В двух голах принял непосредственное участие, да еще и Неймар подвел не забив после шикарной передачи с 11 метров, когда никто не мешал.
А вообще, хорошая сборная у Бразилии, но форварда мирового уровня не хватает в последнее время что-то. Это может сказаться в решающий момент. Новых Ромарио, Бебето, Роналдо не видать. Да и Неймар в качестве лидера и ключевого игрока не дотягивает до уровня своих великих предшественников.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:20
Если выиграть во втором туре, то в третьем можно отдохнуть.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:00
Думаю им по силам выиграть и семь финалов
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 16:55
Бразилия голодна с очень далеких времен..
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
вчера в 15:43
Бразилия всегда играет уверенно пока ей не попадает сильный соперник. Ришарлисон вообще забивает по праздникам. Посмотрим на них когда выйдут в плейофф на сильную европейскую сборную.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:02
С первого месяца жизни мечтал..
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:53
Бразильцы лучше других сборных выглядят, очень уверенны в себе.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:25
Для Бразилии дойти до финала не будет проблемой!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 