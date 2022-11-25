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Радич: «Бразилия – одна из сильнейших команд чемпионата»

вчера, 09:51
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия2 : 0Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

Экс-игрок «Ростова» Деян Радич высказался о поражении сборной Сербии в матче против Бразилии на чемпионате мира (0:2).

Играли так, как позволял соперник. Бразилия – одна из сильнейших команд чемпионата. Возможно, один из главных претендентов на победу в турнире. В первом тайме сыграли более закрыто, не пропустили, отдали мяч Бразилии. Во втором тайме после того, как нам забили, попробовали раскрыться, пойти в атаку. Но Бразилия пользовалась появившимися свободными моментами. Так что результат полностью закономерен. Хорошо еще, что наш вратарь вытащил несколько ударов.

Не думаю, что психологически будет тяжело отойти от поражения. Все понимали, что Бразилия сильная команда. Надеюсь, через пару дней игру уже забудут. Нужно побеждать в матче с Камеруном. Это более реальный соперник. Когда в группе 4 команды и это чемпионат мира, то любое поражение отражается. Нужно выигрывать следующую игру. Если не будет победы, то шансов на выход почти не останется. Тем более Швейцария победила в первом матче, мы уже отстаем от них на три очка. Так что точно надо побеждать Камерун и идти дальше.

Думаю, Бразилия с такой игрой может дойти до полуфинала или даже финала. Но с другой стороны, в плей-офф все очень непредсказуемо. Случится у Бразилии плохой день, а у другой команды хороший, и тогда они могут проиграть. Но если будет полный фокус на игре и полная концентрация, то у них все будет хорошо.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ rhskmz (раскрыть)
вчера в 12:44
Скоро пролетит твоя бразилия как пробка,тогда что напишешь интересно.
Arineh
Arineh ответ rhskmz (раскрыть)
вчера в 12:07
Бразилия так и поступает.
rhskmz
rhskmz
вчера в 10:27
Сыграли на половину возможностей !
Вы забъете сколько сможете , а мы сколько захотим !
Гость
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