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Гальтье поделился впечатлениями от работы с Месси, Мбаппе и Неймаром

вчера, 13:57

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье поделился впечатлениями от работы с нападающими Лионелем Месси, Килианом Мбаппе и Неймаром.

Для меня эго – вредный фактор. Лучше рассуждать о характере. Не существует великих футболистов без характера. Никаких проблем с ревностью или завистью нет. Я каждый день вижу их работу на тренировках. Эти футболисты постоянно проводят время вместе. Каждый из них нацелен на успех. И все понимают, что они нуждаются друг в друге, чтобы прийти к успеху.

Когда я общаюсь с Лео, Неймаром или Килианом, то никогда не веду речь о других футболистах. Это было бы ошибкой, ибо они дополняют друг друга, но остаются разными исполнителями.

У нас играет Лео, которому 35 лет. Это величайший футболист в истории футбола. У нас есть Неймар, которому 30 лет. Он здорово себя проявил в Бразилии, Барселоне и Париже. А еще есть Килиан – лучший воспитанник французского футбола. Он уехал из Парижа, прошел через «Монако», а потом вернулся в Париж и остался здесь. У каждого из них своя судьба. Они нуждаются друг в друге.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:10
Чтобы тренеровать этих игроков,нужно иметь огромное здоровье и крепкую психику!
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 14:53
Вредный фактор сейчас ищет работу...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 14:20
А что за повреждения? - Да мелочь, краска пролилась в двух местах на ручке․ Это мелочь для меня, а вот для подарка не очень. Все равно спасибо.

Кружка-хамелеон? Сегодня же буду пить чай))
shlomo
shlomo
вчера в 14:09
Особое удовольствие тренеру наблюдать как играют в обороне гениальное трио, эта великолепная походка, с которой они возвращаются неспешно в оборону, идут в отбор, аки львы.....)

А что должен говорить Галтье? Может быть он сам и устал от них и мечтает заменить их на других, но он ведь не дурак и понимает что у него есть сезон чтоб вписать себя в историю, значит нужно максимально стелить соломку и быть покладистым....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:04
С такими звёздами в одной команде приятно и работать...
Гость
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