Гальтье поделился впечатлениями от работы с Месси, Мбаппе и Неймаром

Главный тренер ПСЖ поделился впечатлениями от работы с нападающими , и .

Для меня эго – вредный фактор. Лучше рассуждать о характере. Не существует великих футболистов без характера. Никаких проблем с ревностью или завистью нет. Я каждый день вижу их работу на тренировках. Эти футболисты постоянно проводят время вместе. Каждый из них нацелен на успех. И все понимают, что они нуждаются друг в друге, чтобы прийти к успеху.

Когда я общаюсь с Лео, Неймаром или Килианом, то никогда не веду речь о других футболистах. Это было бы ошибкой, ибо они дополняют друг друга, но остаются разными исполнителями.

У нас играет Лео, которому 35 лет. Это величайший футболист в истории футбола. У нас есть Неймар, которому 30 лет. Он здорово себя проявил в Бразилии, Барселоне и Париже. А еще есть Килиан – лучший воспитанник французского футбола. Он уехал из Парижа, прошел через «Монако», а потом вернулся в Париж и остался здесь. У каждого из них своя судьба. Они нуждаются друг в друге.