Гальтье поделился впечатлениями от работы с Месси, Мбаппе и Неймаром

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье поделился впечатлениями от работы с нападающими Лионелем Месси, Килианом Мбаппе и Неймаром.
Для меня эго – вредный фактор. Лучше рассуждать о характере. Не существует великих футболистов без характера. Никаких проблем с ревностью или завистью нет. Я каждый день вижу их работу на тренировках. Эти футболисты постоянно проводят время вместе. Каждый из них нацелен на успех. И все понимают, что они нуждаются друг в друге, чтобы прийти к успеху.
Когда я общаюсь с Лео, Неймаром или Килианом, то никогда не веду речь о других футболистах. Это было бы ошибкой, ибо они дополняют друг друга, но остаются разными исполнителями.
У нас играет Лео, которому 35 лет. Это величайший футболист в истории футбола. У нас есть Неймар, которому 30 лет. Он здорово себя проявил в Бразилии, Барселоне и Париже. А еще есть Килиан – лучший воспитанник французского футбола. Он уехал из Парижа, прошел через «Монако», а потом вернулся в Париж и остался здесь. У каждого из них своя судьба. Они нуждаются друг в друге.
А что должен говорить Галтье? Может быть он сам и устал от них и мечтает заменить их на других, но он ведь не дурак и понимает что у него есть сезон чтоб вписать себя в историю, значит нужно максимально стелить соломку и быть покладистым....
А что должен говорить Галтье? Может быть он сам и устал от них и мечтает заменить их на других, но он ведь не дурак и понимает что у него есть сезон чтоб вписать себя в историю, значит нужно максимально стелить соломку и быть покладистым....