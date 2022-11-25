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Хаманн: «Это уже не тот Роналду, что прежде»

вчера, 10:59
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия3 : 2Логотип футбольный клуб ГанаГанаМатч завершен

Бывший футболист сборной Германии Дитмар Хаманн поделился мнением об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче чемпионата мира против Ганы (3:2).

Это уже не тот Роналду, что прежде. Не знаю, по какой причине – из-за неготовности к этой игре, или из-за того, что в последнее время он не так часто играл. Что касается этого матча – он терял мяч в ситуациях, в которых раньше всегда сохранял его. Мне кажется, он не успевает минимум на метр, но в воздухе он по-прежнему силен, его прыжок невероятен.

Может ли Роналду быть полезен для сборной Португалии? Не думаю. Команда не выглядит фантастически. Разумеется, его игра головой может помочь ему забить со стандарта, но в какой команде он окажется, и окажется ли вообще, не могу сказать.

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Все комментарии
mrhm_1988
mrhm_1988 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 23:44
Но надо говорить о гее гноме )))
Байкал-38
Байкал-38 ответ mrhm_1988 (раскрыть)
вчера в 16:27
Дитмар Хаманн говорит о гее-нарциссе, а не о Месси!
mrhm_1988
mrhm_1988
вчера в 14:34
А что месся тот ? )))
Project _Pandora_
Project _Pandora_
вчера в 14:17, ред.
Знаю Хаманна, который Топ Гир ведёт. А этот даже не на слуху )
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 12:06
Пон что ему 37 лет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:01
Было бы странно если бы он не менялся...
Естественный процесс...если конечно тебя зовут не Бенджамин Баттон....
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 11:47
Именно поэтому он никому не нужен...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:40
Да ну, ему ведь всего лишь 38 лет будет через 2 месяца...по меркам футбола ведь юнец.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:19
В качестве небольшой ремарки : почему бы Хаманну не оценить и последнию игру своих соотечественников ! 😛
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:18, ред.
Да и ты уже не игрок сборной Германии.
shlomo
shlomo
вчера в 11:08
Еще бы.... во первых возраст, а во вторых сидел в МЮ на лавке
Гость
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