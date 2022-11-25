Хаманн: «Это уже не тот Роналду, что прежде»

Бывший футболист сборной Германии поделился мнением об игре нападающего сборной Португалии в матче чемпионата мира против Ганы (3:2).

Это уже не тот Роналду, что прежде. Не знаю, по какой причине – из-за неготовности к этой игре, или из-за того, что в последнее время он не так часто играл. Что касается этого матча – он терял мяч в ситуациях, в которых раньше всегда сохранял его. Мне кажется, он не успевает минимум на метр, но в воздухе он по-прежнему силен, его прыжок невероятен.

Может ли Роналду быть полезен для сборной Португалии? Не думаю. Команда не выглядит фантастически. Разумеется, его игра головой может помочь ему забить со стандарта, но в какой команде он окажется, и окажется ли вообще, не могу сказать.