Очоа: «Мы готовы сражаться и проявить себя»

Голкипер сборной Мексики высоко отозвался об игре нападающего сборной Аргентины .

Я не люблю, когда начинают сетовать: «Мне не хочется играть против такого-то и такого-то, ведь это слишком трудно» или «Не хочу играть с этой командой, она слишком сильная». Наоборот, хочу сыграть против Аргентины на чемпионате мира. Я хочу достойно провести этот матч. Мы стремимся к победе над ними.

Месси — волшебник. Он может ничего не делать, а в следующую минуту изменить ход встречи и забить гол. Это будет интересная и трудная игра. Мы готовы сражаться и проявить себя. Да, это будет непросто, но что может быть лучше, чем сыграть на чемпионате мира против Месси, одного из лучших футболистов в истории, если не лучшего.