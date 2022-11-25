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Очоа: «Мы готовы сражаться и проявить себя»

вчера, 12:54
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб МексикаМексика22:00 Не начался

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа высоко отозвался об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

Я не люблю, когда начинают сетовать: «Мне не хочется играть против такого-то и такого-то, ведь это слишком трудно» или «Не хочу играть с этой командой, она слишком сильная». Наоборот, хочу сыграть против Аргентины на чемпионате мира. Я хочу достойно провести этот матч. Мы стремимся к победе над ними.

Месси — волшебник. Он может ничего не делать, а в следующую минуту изменить ход встречи и забить гол. Это будет интересная и трудная игра. Мы готовы сражаться и проявить себя. Да, это будет непросто, но что может быть лучше, чем сыграть на чемпионате мира против Месси, одного из лучших футболистов в истории, если не лучшего.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:46
Вот настрой настоящего спортсмена. Респект тебе и удачи!
амурец
амурец
вчера в 17:23
Удачи мексиканцам
Beno444
Beno444
вчера в 14:13
Ты как вратарь - да, а вот твоя команда - не очень.
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:03
Никто не сомневается . ваша игра в ваших руках..
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