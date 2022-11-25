Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Уилшир: «Пулишич ещё может преобразиться, у него есть талант»

вчера, 10:14

Бывший футболист «Арсенала» Джек Уилшир оценил игру полузащитника «Челси» и сборной США Кристиана Пулишича.

Возможно, у него не все получается в «Челси», но сейчас то время, когда он может изменить эту ситуацию. Ему немного не везет в «Челси». Он пришел в команду при Маурицио Сарри, но так и не сыграл при нем — его отправили в «Боруссию» Дортмунд на правах аренды. Когда он вернулся, командой уже руководил Фрэнк Лэмпард , а потом пришел Томас Тухель, с которым Кристиан работал в «Боруссии». Сейчас командой руководит Грэм Поттер.

Таким образом, он успел поработать с 4 тренерами, на этот период еще выпало время коронавируса. У Кристиана не было шанса по-настоящему закрепиться в команде. У меня есть несколько приятелей, которые болеют за «Челси». Они были невероятно воодушевлены, когда Пулишич перешел к ним. Они верят, что он еще может преобразиться, у него есть талант.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кейн: «Это было не лучшее наше выступление. Мы играли с жёсткой командой»
Сегодня, 00:58
Луи ван Гал: «Мы ещё не проиграли. Я буду поддерживать своих игроков»
Вчера, 23:28
Неймар: «Я уверен, что у меня будет шанс вернуться»
Вчера, 21:57
Ари: «Сборная России вышла бы из группы на чемпионате мира в Катаре»
Вчера, 20:50
Педри: «Я думал, что буду больше нервничать перед дебютом на ЧМ»
Вчера, 20:45
Лосано: «Нам предстоит встретиться с великим соперником»
Вчера, 20:02
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:55
Не берусь судить как у Пулишича идут дела в Челси, а вот в матче с Уэльсом американец очень старался но много суетился и допускал уйму ошибок!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 