Уилшир: «Пулишич ещё может преобразиться, у него есть талант»

Бывший футболист «Арсенала» оценил игру полузащитника «Челси» и сборной США .

Возможно, у него не все получается в «Челси», но сейчас то время, когда он может изменить эту ситуацию. Ему немного не везет в «Челси». Он пришел в команду при Маурицио Сарри, но так и не сыграл при нем — его отправили в «Боруссию» Дортмунд на правах аренды. Когда он вернулся, командой уже руководил Фрэнк Лэмпард , а потом пришел Томас Тухель, с которым Кристиан работал в «Боруссии». Сейчас командой руководит Грэм Поттер.

Таким образом, он успел поработать с 4 тренерами, на этот период еще выпало время коронавируса. У Кристиана не было шанса по-настоящему закрепиться в команде. У меня есть несколько приятелей, которые болеют за «Челси». Они были невероятно воодушевлены, когда Пулишич перешел к ним. Они верят, что он еще может преобразиться, у него есть талант.