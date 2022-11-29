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Капитан сборной Мексики вступился за Месси в конфликте с боксёром Канело

вчера, 19:33
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина2 : 0Логотип футбольный клуб МексикаМексикаМатч завершен

Капитан сборной Мексики Андрес Гуардадо вступился за нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

После матча группового этапа чемпионата мира между сборными в раздевалке Лео наступил на футболку Мексики. Известный мексиканский боксёр Канело Альварес пообещал, что изобьёт Месси за этот поступок. Однако капитан сборной Мексики не поддерживает эту идею.

Я знаю, кто такой Месси. Может, Канело не понимает, что происходит в раздевалке. Его слова кажутся мне глупыми. Я тоже бросил футболку Месси на пол, потому что всё, что находится на полу в раздевалке, нужно стирать. Я сделал это, чтобы футболку постирали для меня.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 22:54
Ой Канело ущемился. Пусть приходит на трибуны, посмотрит, что там соперники Мексики делают с их флагом, избиватель )
морозз
морозз
вчера в 21:53
Охрана Месси просто застрелит этого боксёра, на этом конфликтовать будет больше некому!
SAMURАI
SAMURАI
вчера в 21:24
Теперь я понял причину диареи гнома))))))))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:09
Надо разрешить Леонтию в поединке с Канело действовать ногами.И всё будет хорошо.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:07
Это уважение к коллеге
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 20:31
В этом мире спорта глупы только Альварес и Роналду...И ещё их глоры... Но они вообще ниочем в спорте.. Летние и осенние "похождения" Гешы окончательно сделали из них ноунеймов.. И это не лечится... "Волосня" аналду - лишнее подтверждение этому..
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:03
Месси никогда бы за него не заступился. Удачи Мексике
SAMURАI
SAMURАI
вчера в 20:01
Месся прыгал на футболке сборной Мексики у себя в раздевалке, грязный проступок.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:53
Я не понял, у них общая раздевалка, штоле? Наступают на футболки соперников...
SAMURАI
SAMURАI
вчера в 19:51
Вот и мерзкий поступок от гнилого человека вышел. Роналду и некоторые игроки даже на эмблему клуба соперника не наступают, а этот обесчестил футболку сборной Мексики.

Поглядим что скажут на это адепты гормонального…
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:41
Ну прям мексиканские страсти!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:41
Что к чему....🤦🏽‍♂️
А. Ермолов
А. Ермолов
вчера в 19:39
Маленький чиспокт не может себя вести по мужски
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