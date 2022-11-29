Капитан сборной Мексики вступился за Месси в конфликте с боксёром Канело

Капитан сборной Мексики вступился за нападающего сборной Аргентины .

После матча группового этапа чемпионата мира между сборными в раздевалке Лео наступил на футболку Мексики. Известный мексиканский боксёр Канело Альварес пообещал, что изобьёт Месси за этот поступок. Однако капитан сборной Мексики не поддерживает эту идею.

Я знаю, кто такой Месси. Может, Канело не понимает, что происходит в раздевалке. Его слова кажутся мне глупыми. Я тоже бросил футболку Месси на пол, потому что всё, что находится на полу в раздевалке, нужно стирать. Я сделал это, чтобы футболку постирали для меня.