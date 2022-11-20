Бензема пропустит ЧМ-2022. Вспоминаем других бедолаг, представляем «команды мечты»

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сегодня, 09:20

Зажгутся новые звезды, но и привычные хорошо греют.

Карпин собрал бойцов и фантазеров

Тренер сборной назвал «команду мечты» на ЧМ -2022. Валерий Георгиевич ошибся, включив Менди, ведь защитника «Реала» нет в заявке Дешама. Но остальные участники состава Карпина – прекрасные бойцы. Видно, что тренер любит тех, кто не уходит от единоборств. Киммиха выбрал на правый фланг защиты, использовал универсализм Йозуа, дополнил Маркиньосом и ван Дейком в центре обороны. Такая защита сильнее, чем у Песьякова или у Нойера в «Баварии» прямо сейчас.

Де Брюйне, Брозович и Каземиро – полузащитники в команде Карпина. Один диспетчер и два мастера отбора и первого паса. Месси, Мбаппе и Неймар – форварды. Понятно, что вариантов много, но разговор любопытен еще и потому, что на каждом чемпионате мира падают звезды и раскрываются новые футболисты. Весело гадать, кто не справится с давлением и обстоятельствами – составляли такой список, а параллельно соберем «команду мечты» вслед за Карпиным.

Вручают «Золотой мяч» турнира, награду лучшему вратарю и молодому игроку, поэтому охватим всех, в том числе тех, кто по разным причинам не сыграет в Катаре.

Жертвы отбора, выборов и травм

У Дешама из потерь можно составить еще одну сборную. Как же обидно за Бензема – травма на тренировке отправляет его к зрителям турнира, Марсьяля вызвали в состав. Теперь Карим отправляется в символическую команду тех, кого оставили за бортом травмы и решения тренеров. Но сначала разберемся с вылетевшими по пути. Там не только чемпион Европы Доннарумма и не только лидер гонки снайперов АПЛ Холанд. Шутка ли, Облак оказался в запасе, как и многие другие. Например, Кьеза, Ибрагимович и Бонуччи. Сафонова, Головина и Захаряна тоже логично вспомнить, могли показать себя на чемпионате мира.

«Команда мечты», не прошедшая отбор: Доннарумма (Италия) – Куадрадо (Колумбия), Шкриньяр (Словакия), Алаба (Австрия), Робертсон (Шотландия) – Салах (Египет), Барелла (Италия), Жоржиньо (Италия), Кварацхелия (Грузия) – Иммобиле (Италия), Холанд (Норвегия).

А теперь команда, которую тренеры вынужденно или сознательно отсеяли. Де Хеа сообщили, что он завершил карьеру в сборной, хотя сам Давид таких заявлений не делал. Кепу тоже не повезли в Катар. Томори, Рамос, Хуммельс, Райс и Чиллуэлл рассчитывали попасть в заявки. Кто-то травмирован, других не выбрали тренеры. Санчо и Фирмино тоже стали жертвами предпочтений. А вот Бензема, Погба, Нкунку, Канте, Мане, Корреа и многие другие получили травмы. По списку тех, кто не добрался в Катар, будущий чемпионат мира уникальный. Наверное, впервые настолько богатый состав. Девять человек играли в финалах еврокубков, многие покоряли ЛЧ . Как и Кроос, но его не ставим из уважения к принципиальной позиции – не хочет играть в Катаре. Состав ниже легко мог претендовать на попадание в полуфинал, если не финал.

«Команда мечты» из тех, кто не доехал: Де Хеа (Испания) – Райс (Англия), Рамос (Испания), Хуммельс (Германия), Чиллуэлл (Англия) – Алькантара (Испания), Канте (Франция), Погба (Франция) – Мане (Сенегал), Бензема (Франция), Санчо (Англия).

«Команда мечты» не старше 20 лет

Новое поколение впечатляет. Когда футболисту больше двадцати трех лет, то его уже не назвать молодым. Даже на Олимпиаду не пустят, не считая единичных исключений для парочки ветеранов в заявке, как для Дани Алвеса в Токио. Но раз на чемпионате есть сильные 18-летние, причем в составах фаворитов, то собираем состав для тех, кому еще не исполнился 21 год, как сейчас Сака, Энцо Фернандесу, Салиба, Мартинелли, Кубо, Родриго и Де Кетеларе. И выше по возрасту идти точно нет смысла.

Уже 22 года Винисиусу, Влаховичу, Витинье, Кудусу, Антони, Галлахеру, Фодену, Тчуамени, Альваресу и Феррану. После двадцати лет можно собирать по сборной на каждый год. Но даже без известных звезд из Лиги чемпионов набрали невероятный состав. Только голкипер не из основы Камеруна, там главным Онана. Зато Нгапандотнбу из школы «Марселя». Ниже также игроки «Барселоны», ПСЖ , «Бенфики», «Реала», «Баварии» и «Боруссии» Д. Почти все ребята из списка ниже сыграют в плей-офф, а выделить можно Мусиалу – прекрасно смотрится в клубе из Мюнхена.

«Команда мечты» не старше 20 лет: Нгапандотнбу (19 лет, Камерун) — Мендеш (20 лет, Португалия), Гвардиол (20 лет, Хорватия), Антонио Силва (19 лет, Португалия), Бальде (19 лет, Испания) — Педри (19 лет, Испания), Камавинга (20 лет, Франция), Гави (18 лет, Испания) — Мусиала (19 лет, Германия), Беллингем (19 лет, Англия) — Мукоко (18 лет, Германия),

«Команда мечты» к старту мундиаля

Переходим к забавам Карпина. Как выглядит сборная мира из футболистов будущего чемпионата мира? Уже на этапе выбора голкипера – Алиссон, Нойер и Куртуа в нашей тройке фаворитов, можно сломаться. Поставим на бразильца, ведь бельгиец лечился, а Нойер привычно развлекался, но не всегда мог компенсировать безалаберность обороны «Баварии». В защите и полузащите легко представить разные варианты. Выберем тот, что кажется оптимальным здесь и сейчас.

В атаке все зависит от концепции. Можно последовать примеру Карпина – схватить атаку ПСЖ , полный комплект. Изначально планировали поставить Месси и Неймара на фланги, чтобы в атаке был также обладатель «Золотого мяча» Бензема, но его травма ведет к выбору в пользу Модрича в полузащиту. Странно в «сборной мира» обойтись без игроков «Реала». Одного лучшего игрока года заменит другой, только версии 2018. Следующий обладатель «Золотого мяча», вероятно, определится в Катаре, если Холанд не перепишет историю клубного сезона в плей-офф ЛЧ . Но это будет потом, а пока на мундиале собрались выдающиеся мастера. Звезд так много, что Кейн и Левандовски вне основы, хотя нет сомнений, что тоже прекрасно играют в футбол.

«Команда мечты» к старту ЧМ -2022: Алиссон (Бразилия) – Хакими (Марокко), Диаш (Португалия), ван Дейк (Нидерланды), Канселу (Португалия) – Де Брюйне (Бельгия), Киммих (Германия), Модрич (Хорватия) — Неймар (Бразилия) – Месси (Аргентина), Мбаппе (Франция).