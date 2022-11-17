Transfermarkt опубликовал сборную самых дорогих игроков ЧМ-2022 до 21 года

Портал Transfermarkt опубликовал символическую сборную игроков чемпионата мира 2022 до 21 года.
Вратарь: Симон Нгапандотнбу (Камерун, 400 000 евро).
Защитники: Джереми Фримпонг (Нидерланды, 25 млн евро), Вильям Салиба (Франция, 50 млн евро), Йошко Гвардиол (Хорватия, 60 млн евро), Нуну Мендеш (Португалия, 60 млн евро).
Полузащитники: Джуд Беллингем (Англия, 100 млн евро), Педри (Испания, 100 млн евро), Букайо Сака (Англия, 90 млн евро), Джамал Мусиала (Германия, 100 млн евро), Габриэл Мартинелли (Бразилия, 60 млн евро).
Нападающий: Юссуфа Мукоко (Германия, 100 млн евро).