Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСимволические сборныеЧемпионат мира 2022

Transfermarkt опубликовал сборную самых дорогих игроков ЧМ-2022 до 21 года

вчера, 19:37

Портал Transfermarkt опубликовал символическую сборную игроков чемпионата мира 2022 до 21 года.

Вратарь: Симон Нгапандотнбу (Камерун, 400 000 евро).

Защитники: Джереми Фримпонг (Нидерланды, 25 млн евро), Вильям Салиба (Франция, 50 млн евро), Йошко Гвардиол (Хорватия, 60 млн евро), Нуну Мендеш (Португалия, 60 млн евро).

Полузащитники: Джуд Беллингем (Англия, 100 млн евро), Педри (Испания, 100 млн евро), Букайо Сака (Англия, 90 млн евро), Джамал Мусиала (Германия, 100 млн евро), Габриэл Мартинелли (Бразилия, 60 млн евро).

Нападающий: Юссуфа Мукоко (Германия, 100 млн евро).

Transfermarkt опубликовал сборную самых дорогих игроков ЧМ-2022 до 21 года

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Символическая антисборная 17-го тура РПЛ. Оборона «Краснодара», игроки ЦСКА и «Локомотива»
14 ноябряВадим Багров в блоге Символические антисборныеКомментарии12
«В МЮ меня предали, я не уважаю тен Хага». Роналду меняет клуб и сыграл в Канье Уэста
14 ноябряВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии15
Символическая сборная 17-го тура РПЛ. Сычевой, Скопинцев и Пруцев зажгли перед зимней паузой
14 ноябряВадим Багров в блоге Символические сборные туров и сезоновКомментарии11
Без Санчо, Томори и Абрахама. Саутгейт отцепил игроков уровня плей-офф чемпионата мира
10 ноябряВадим Багров в блоге Символические сборные туров и сезоновКомментарии5
Символическая сборная 16-го тура РПЛ. Юный Пиняев, покорители «Зенита» и ЦСКА
07 ноябряВадим Багров в блоге Символические сборные туров и сезоновКомментарии5
Символическая антисборная 16-го тура РПЛ. Народ из «Зенита», ЦСКА и «Спартака»
07 ноябряВадим Багров в блоге Символические антисборныеКомментарии12
Все комментарии
Agent_marsa
Agent_marsa
вчера в 21:27
Мукоко по тексту 100 лямов, а на картинке всего 30, или это из будущего, после ЧМ?
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 20:17
Ну и что!?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:44
Милнер, вот где сила
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:43
Да хз, барахолка для хайпующих
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 