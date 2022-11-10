Без Санчо, Томори и Абрахама. Саутгейт отцепил игроков уровня плей-офф чемпионата мира

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вчера, 23:46

Также Англия потеряла несколько звёзд из-за травм.

Саутгейт не мог угодить всем, ведь у англичан без преувеличения четыре состава. Тренер отвечает за результат. Если его выбор приведет к успеху – никто не вспомнит, кто не поехал на турнир. Но в обратном случае, особенно если неудачно сыграют неожиданные креатуры наставника, припомнят и вылет из высшего дивизиона Лиги Наций, и выбор исполнителей пенальти в финале Евро-2020, и доверие не тем, кто больше нравится публике.

Еще обидно за самих футболистов. Чемпионаты мира пока раз в четыре года, кто пролетел – потерял невероятный опыт. Не будем придираться к мнению тренера, смысл не в этом. Конечно, Саутгейт давно знает Магуайра, Харри ему нужен, как и не играющий в «Манчестер Сити» хавбек Филлипс. А вот Уилсон из «Ньюкасла» или Коуди из «Эвертона» — пассажиры из последнего вагона поезда. Но есть также целая команда тех, кто не поместился.

Вратарь

Дин Хендерсон («Ноттингем Форрест»)

В АПЛ не доверяют английским голкиперам. Их мало, но все четверо – известные. Троих Саутгейт вызвал, а Дин остался. Получает практику в составе «лесников», обстрел по его воротам не прекращается. Не всегда может спасти, но к Хендерсону чаще хорошо относятся. Поскольку вратарю всего 25 лет, то в ближайшие годы может приятно удивить, пускай даже не в составе МЮ .

Альтернатива: Джозеф Бурсик («Сток Сити»).

Защитники

Рис Джеймс («Челси»)

Обидно, что травма выбила Джеймса. Опережал график восстановления, но в заявке Саутгейта видим Александер-Арнольда, Уокера и Триппьера без Риса. Этой тройкой закрывается потребность в правом защитнике без привлечения на фланг универсального Уайта из «Арсенала». Борьба будет жесткой, судьба выдала Англии целый отряд правых защитников, но Джеймс, когда был в форме, выделялся.

Альтернатива: Кайл Уокер-Питерс («Саутгемптон»); Джо Гомес («Ливерпуль»).

Фикайо Томори («Милан»)

Томори англичане вспоминают чаще других. «Милан» на втором месте в Серии А, вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а Томори – игрок основы. Понятно, что на его счету были ошибки, но у центральных защитников они есть всегда. Голландцы как-то уничтожили Пике и Рамоса, что не делает названных испанцев плохими футболистами. Томори в порядке, но Саутгейт решил, что Коуди и Дайер в качестве резерва подходят лучше.

Альтернатива: Марк Гуэхи («Кристал Пэлас»); Джеймс Тарковски («Эвертон»).

Крис Смоллинг («Рома»)

Старину Смоллинга выделяем, ведь у «Ромы» грамотно выстроенная оборона – у их ворот минимальное количество классных моментов. Это не мешает команде Моуриньо пропускать нелепые мячи время от времени, Жозе даже загадочно заявил, что ему понравились все футболисты, кроме одного. Но Смоллингу «черную метку» вряд ли выдадут, он еще и голы забивать не забывает.

Альтернатива: Трево Чалоба («Челси»); Макс Килман («Вулверхэмптон»).

Бен Чилуэлл («Челси»)

Обидно за латералей «Челси», хотя понятно, что попадание Джеймса и Чилуэлла в заявку не гарантировало им выход в основе, конкурентов хватает. Но Бен заслужил шанс, которого его лишила травма подколенного сухожилия. Чилуэлл – классный левый бек, и хотя Тухель летом нашел ему конкурента Кукурелью, когда англичанин оправится от травмы, то сможет навязать испанцу борьбу.

Альтернатива: Джеймс Тавернье («Рейнджерс»).

Полузащитники

Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»)

Нечасто мимо заявки на крупный турнир пролетает второй по стоимости игрок в истории своей страны. Санчо обошелся МЮ почти в такую же сумму, как Магуайр. И толку от него еще меньше. Уже приехал конкурент Антони, который докрутился до вызова в состав Бразилии. А Санчо классно смотрелся в Бундеслиге и неважно играет за второй в своей карьере клуб из Манчестера. Возможно, будет искать новую команду, но решение Саутгейта верное – не готов.

Альтернатива: Рубен Лофтус-Чик («Челси»); Энтони Гордон («Эвертон»).

Харви Эллиотт («Ливерпуль»)

Парню 19 лет, не судите строго, если ошибается. Главное, что вернулся после страшной на вид, но не настолько опасной по факту травмы – вывиха голеностопа. Понятно, что если летом «Ливерпуль» завербует надежду сборной Англии Беллингема, то Харви может оказаться не у дел. Но пока есть проблемы у Алькантары, Эллиотт играет в АПЛ в новом сезоне даже чуть чаще, чем Джорджан Хендерсон, которого взяли на чемпионат мира.

Альтернатива: Джеймс Уорд-Праус («Саутгемптон»).

Эмиль Смит-Роу («Арсенал»)

Еще один человек из лазарета, хотя вряд ли у Смита-Роу были высокие шансы на попадание в заявку сборной Англии. Даже если Саутгейт ему симпатизировал, в «Арсенале» капитаном является конкурент игрока на позиции атакующего хавбека – Эдегор. А на флангах Сака и Мартинелли, еще два участника чемпионата мира. С другой стороны, чисто по таланту и уровню Смит-Роу подходит для ротации в сборной Англии и в «Арсенале», крепкого ему здоровья.

Альтернатива: Адемола Лукман («Аталанта»); Харви Барнс («Лестер»).

Джаррод Боуэн («Вест Хэм»)

В прошлом сезоне зажигал вместе с «молотобойцами», забил 12 мячей и сделал 10 голевых передач. Теперь показатели скромнее, что не делает Джаррода плохим футболистом. Мог с легкостью представлять солидную сборную на чемпионате мира. По-хорошему наглый игрок, который может протащить мяч, не боится авторитетов напротив и еще не все в АПЛ сказал. За его спиной тоже не последние ребята, талантливые Сессеньон и Хадсон-Одои.

Альтернатива: Райан Сессеньон («Тоттенхэм»); Каллум Хадсон-Одои («Байер»).

Нападающие

Тэмми Абрахам («Рома»)

Классно сыграл за «Рому». И хотя в этом сезоне не такой результативный, как в прошлом, победа в еврокубке и опыт постоянных игр в Серии А пошли Тэмми на пользу. Как и работа с Моуриньо. Понятно, что фигура Кейна закрывает проход в основу любому форварду, но Тэмми – классный футболист, заслуживающий внимания.

Альтернатива: Дэнни Ингс («Астон Вилла»).

Айвен Тони («Брентфорд»)

Любимец публики. Айвен не заиграл в «Ньюкасле», прошел путь через аренды в слабых клубах, прежде чем закрепился в «Питерборо». Затем обратил на себя внимание «Брентфорда». Сейчас в классной команде Томаса Франка у форварда получается почти все – 8 голов, 2 ассиста в 13 матчах, классическая игра в атаке при поддержке вингеров.

Альтернатива: Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»).