Символическая сборная 17-го тура РПЛ. Сычевой, Скопинцев и Пруцев зажгли перед зимней паузой

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вчера, 10:12

Порадовали публику классным футболом.

Вратарь

Игорь Акинфеев ( ЦСКА )

Отмечаем Шунина – четыре отраженных удара, не забыли Песьякова – очень много сэйвов, но лишь один можно назвать выдающимся. Акинфеев же взял пенальти, причем Игорь Владимирович прервал серию безжалостного Фомина, который до этого ни разу в РПЛ не промахивался с «точки». Также Акинфеев справился с выстрелом того же соперника за несколько минут до этого. Сделал, что мог, хотя и уступил «Динамо» — специалистам по московским дерби в этом сезоне.

Защитники

Эли Даса («Динамо»)

Из латералей отмечаем также Хлусевича, сыгравшего против «Локомотива» на левом фланге «Спартака». Но его активность легко связать с огромными игровыми проблемами соперника. ЦСКА сильнее, чем «Локомотив», но Даса правильно выбрал стиль работы против Зайнутдинова, Мендеса и Карраскаля. Опытный крайний защитник решил играть максимально просто, в результате его навес стал победным. Брак в передачах тоже отмечаем, но результат достигнут.

Виктор Мелехин («Ростов») – спасение тура

Осипенко забил гол, но Мелехин чуть позже сделал так, чтобы «Крылья Советов» не отыгрались – вынес мяч с линии ворот. В Самаре хозяева много атаковали, а «Ростов» эффективно выжал максимум: 3 гола после 4 ударов в створ. Хвалим Комличенко, ведь заработал пенальти и отдал голевую передачу, но Мелехин тоже в полном порядке. Выигрывал борьбу один в один, выносил мяч, перехватывал передачи, удачно сражался на втором этаже.

Эммерсон («Урал») – король воздуха

Уроженец Одессы транзитом через Данию и Хабаровск попал в Екатеринбург. Ганчаренко поверил в рослого защитника. И хотя на его счету были ошибки, с новым тренером «Урал» допускает их куда меньше. Эммерсон выиграл 5 единоборств с «Факелом», а по воротам его команды нанесли всего один точный удар. Также на счету важный второй мяч, который обезвредил соперника, который обожает отыгрываться, пропустив один раз.

Дмитрий Скопинцев («Динамо») – настырность недели

Когда в порядке Лаксальт, то Скопинцев не играет. Но уругваец пропускал поединок с ЦСКА , а Дмитрий вышел и стал героем. Его голевой удар, потом еще две попытки, грамотные действия против Ушакова и компании обеспечили «Динамо» победу в один мяч. Без учета гола тоже грамотно отработал, как и его коллеги. Оборона Шунина не лишила Антона работы, но одновременно не раскисла и не развалилась.

Полузащитники

Клаудиньо («Зенит») – джокер тура

Не все у команды Семака получалось, раз лидер не сумел забить аутсайдеру ни одного мяча за час игры. А дальше вместо Мостового появился Клаудиньо, и хотя на скамейке бразилец оказывался по делу – выступает не так красиво, как в прошлом сезоне, именно его передача на эгоистичного Малкома, который против «Торпедо» не выделялся умными передачами на партнеров, хотя часто выбирал удары, привела к победному мячу. В концовке матча с паса еще одного игрока, вышедшего на замену – Мантуана, Клаудиньо удвоил преимущество фаворита.

Данил Пруцев («Спартак») – решения тура

Стоило забрать Пруцева с позиции «шестерки», как раскрылся в тройке полузащитников. Именно его разрезающий пас привел к пенальти, который заработал и реализовал Промес. А дальше забил в дерби сам Данил. Для Пруцева это первый мяч в составе «Спартака» в РПЛ , заслужил похвалу. Не всегда хавбек был аккуратен при обращении с мячом – нужно меньше брака в будущем, но в командных действиях отличился. «Локомотив» проснулся в атаке лишь после перерыва и замен, а Пруцев не спал весь матч.

Жоаозиньо («Сочи»)

«Сочи» устал играть плохо, дождались соперника, против которого можно провести яркий матч в атаке. Промахивались, попадали в офсайды, а потом Жоаозиньо, интуитивно занявший зону перед чужой штрафной, выдал классный пас на Мелкадзе. Так открыли счет голам, а дальше уже дело техники. У бразильца с российским паспортом четыре созданных момента, два удара по воротам. Мог забить сам, мог сделать второй ассист, но и так неплохо. Команда выиграла, а на Жоаозиньо еще и красную карточку заработали. Надеемся, обошлось без травмы.

Нападающие

Джимми Марин («Оренбург») – моторчик недели

Не понимаем тренера сборной Коста-Рики – колумбийца Луиса Суареса, который проигнорировал Марина, составляя заявку на ЧМ -2022. Правый латераль «Оренбурга» набрал форму после серии не самых результативных матчей, на его счету две голевые передачи и забитый мяч против «Краснодара». Джимми часто делал больно Рамиресу, а также мог создать не три, а сразу четыре гола пасами и ударами, но попал в штангу, как и Сычевой.

Владимир Сычевой («Оренбург») – хет-трик тура

Не в каждом сезоне у одного форварда по два хет-трика. И уж точно нечасто забивают правой и левой ногами, а еще головой, как по заказу. Сычевой трижды огорчил «Урал», теперь трижды огорчил «Краснодар». Про защитников Сафонова разговор отдельный, но Владимир на второй минуте открыл счет своим голам, а позже был частью синего цунами, которое снесло «быков». Сычевой в полном порядке, радует в этом сезоне не только фанатов «Оренбурга».

Лазар Ранджелович («Урал») – ассистент тура

Заслужил двумя ассистами. Причем у молодого серба и в прошлом туре была голевая передача против «Локомотива» — поставил создание чужих голов на поток. Классный прострел с правого фланга на дальнюю штангу на Егорычева крайний полузащитник «Урала» дополнил шикарным навесом с левого фланга на голову Эммерсону. Ранджелович создал шесть моментов в матче против «Факела».

Главный тренер

Марцин Личка («Оренбург»)

Галактионова, Йокановича, Карпина и Ганчаренко не подвели команды. Про Семака можно не начинать, «Зенит» должен обыгрывать «Торпедо» даже вдевятером. Абаскаль переиграл «Локомотив», но соперник не в том состоянии, и как раз перестановки соседей испанец не просчитал. А вот «Оренбург» разнес «Краснодар». Причем даже если бы счет был 5:2, то разгром сохранился, выиграли с запасом – 5:1. «Оренбург» — бегущий, агрессивный и результативный середняк, любо-дорого смотреть.

Радость тура. Ушли до весны результативно