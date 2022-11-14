Символическая антисборная 17-го тура РПЛ. Оборона «Краснодара», игроки ЦСКА и «Локомотива»

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вчера, 19:11

Кто-то уступил в дерби, а другие пережили разгром.

Вратарь

Даниил Худяков («Локомотив»)

При счёте 0:0 подарил «Спартаку» важный первый мяч. Даниил сбил Промеса, заработал пенальти. Почти достал удар голландца, но не исправил свою ошибку. Повезло, что не заработал ещё один «одиннадцатиметровый» — судьи правы, Промес искал контракт. Но добавьте, как Худяков руководит своей защитой. Никак. Гильерме получил травму, опытный вратарь успокаивал паникёров перед собой, а у Даниила не получается. Повезло ещё, что Николсон пробил в него, «Локомотив» мог пропустить четыре мяча вместо двух.

Защитники

Егор Сорокин («Краснодар»)

Сначала Сорокин смотрел, как Сычевой оттесняет от мяча Кайо. Потом Егор не успел накрыть навес Марина, хотя достаточно было сделать несколько шагов вперёд – мяч попал бы в защитника. «Краснодар» пропустил пять раз, так что позже на счету Сорокина иные подвиги – бросил Сычевого на других, зачем-то сыграв у линии ворот. Затем оказался на той же позиции, но упустил Владимира в контактной борьбе.

Юрий Журавлёв («Ахмат»)

Хотел сыграть, как Неста – рассчитать отскок и отбросить мяч в сторону мимо Сулейманова, но Тимур подкараулил технический брак в игре центрального защитника «Ахмата». Второй мяч определил результат матча, а после случился ещё и третий. Журавлёв снова виноват персонально. Сначала не смог вынести мяч, а потом смешно замер, открыв Рыбчинскому дальний угол. Сделай шаг к воротам – будет заблокированный удар.

Бруно Фукс ( ЦСКА )

У Бабаева бывают затмения, когда выбирают людей из Аргентины и Бразилии. Ошибиться там не сложно, рынок огромный, порой подсунут в атаку Гайча, а в оборону Фукса. Но вместе со скаутами и врачами нужно лучше изучать игроков, за которых ЦСКА платил немалые деньги. Игроки «Динамо» Бруно не заметили. Скопинцев выскочил на ударную позицию в зоне Фукса, потом мог сделать дубль. Нгамалё упустил тоже именно бразилец.

Полузащитники

Фернандо Костанса («Крылья Советов»)

В прошлом туре был в сборной тура, теперь в этом составе, полёт нормальный. Фернандо совершил фол по неосторожности и заработал пенальти в ворота своей команды, когда ударил с размаха Комличенко по стопе. Николай раньше успел сыграть в мяч, в отличие от правого латераля «Крыльев Советов». Пусть Полоз и Чернов не были самыми активными у своей команды, Костанса не воспользовался моментами в атаке и не выручил в обороне.

Данил Казанцев («Химки»)

Казанцев оказывается в этой команде, помимо игровых ошибок, за тотальную наглость. Зачем на 92-й минуте матча, который твоя команда чисто проиграла 0:2, бросаться в ноги ветерану Жоаозиньо, рискуя нанести ему сложнейшую травму, сломав ногу? Казанцев заслужил удаление. Арбитру правильно подсказали, что нужно вытащить красную карточку. До этого Данил также не справлялся, заменить Глушакова не смог.

Константин Марадишвили («Локомотив»)

ЦСКА получил за трансфер полузащитника 7 миллионов евро. «Зальцбург» заплатил за Холанда лишь на миллион больше. Марадишвили не нашлось бы места в основе «Локомотива» на дерби со «Спартаком», если бы Баринов сыграл в центре поля, но Фёдоров намудрил, «Спартак» в первом тайме имел колоссальное преимущество, не замечая середину поля соперника. Зобнин, Пруцев и Литвинов сыграли классно, Марадишвили наиграл на замену.

Кристиан Рамирес («Краснодар»)

Эктов, Флорентин и Марин поиздевались над звёздным ветераном. Рамирес так плохо не играл много лет. Расшатали его психику и обнулили позицию в обороне многократно. Кристиан провёл на поле весь матч, но на него постоянно давили – чаще, чем на Волкова. Голы «Оренбург» создавал постоянно, а успешных действий в отборе у Рамиреса почти не было. Чистая победа Марина над эквадорцем.

Нападающие

Хорхе Карраскаль ( ЦСКА )

Линия атаки ЦСКА была продуктивной – Обляков, Чалов и Карраскаль не ушли с поля без ударов и последних пасов, но оказалась неэффективной. Облякову хотя бы повезло сократить счёт, но вспомните, как безуспешно, хотя и настырно, Карраскаль искал путь к воротам Шунина по ходу матча. Хорхе при этом огорчил Федотова браком, 41 % его передач были неточными. Даса и Скопинцев на встречи с колумбийцем реагировали спокойно.

Федор Чалов ( ЦСКА )

Максимов из «Факела» промахнулся, а после этого его команда скушала два мяча. Но клуб из Воронежа это поражение переживёт, а вот ЦСКА после осечки в дерби с одной победой в последних шести турах, проиграл два матча подряд. И если искать человека, чей промах привёл к такому, то чем Чалов не подходит? У него был роскошный момент, но не переиграл Шунина. Фёдор пытался созидать моменты, но где отражение этого на табло?

Франсуа Камано («Локомотив»)

Тяжело припомнить, чтобы опытный и неплохой по классу легионер месяцами играл вот так. Бывают неудачные отрезки, а у Камано половина сезона в трубу. Редкие голевые включения не означают, что Франсуа был хорош в тех матчах. Первый тайм против «Спартака» его команда отыграла вдевятером, экспериментальная пара нападающих – Камано и Раконьяц, ушла с поля в перерыве. У Франсуа ни одного удара, а Изидор и Керк собрали семь. Тренер ошибся с составом, но и футболист виноват.

Главный тренер

Александр Сторожук («Краснодар»)

«Оренбург» не «Реал», команду Лички в этом сезоне останавливали не раз, но Сторожук вообще не учится. «Краснодар» проиграл пять из семи последних матчей во всех турнирах. Уступали «Ахмату», «Пари НН», не смогли обыграть «Факел», хотя в первом круге тоже потеряли с этим соперником очки. «Оренбург» в Краснодаре проиграл 0:2, а теперь вынесли оборону Сафонова 5:1, причём могли забить минимум на два мяча больше. Если фаворит рискует сгореть 7:1, то любые ошибки обороны не отменят влияние главного тренера. Возможно, «Краснодар» выбрасывает ещё один сезон, поскольку Галицкий не умеет выбирать главных тренеров.

Разочарование тура. «Краснодар»