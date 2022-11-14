«В МЮ меня предали, я не уважаю тен Хага». Роналду меняет клуб и сыграл в Канье Уэста

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вчера, 13:01

Провокация, о которой говорит весь мир.

Повторяет за другими знаменитостями

Понятно, почему Криштиану сильно обижен. Он просчитался, к чему не привык. Выбрал МЮ , а не МС или ПСЖ , о чем пожалел. А теперь может подмочить репутацию движениями языка. Реакция на заявления Роналду в Англии крайне негативная.

Недавно певец и модельер Канье Уэст, который настаивает, что доктор-еврей поставил ему ошибочный диагноз «биполярное расстройство личности», захотел избавиться от контракта с «Adidas». Американский миллиардер начал рассказывать о «еврейском заговоре». Аборты равны холокосту, всё в этом духе.

Разумеется, крупные партнеры начали от него шарахаться. Уэста «отменили». Похоже, планировал напугать немцев своим антисемитизмом, чтобы заполучить контроль над империей уродских кроссовок. Просчитался, потерял доступ к производству, добрый миллиард и уважение значительной части фанатов.

Интервью Роналду тоже запланированное, выждали до паузы накануне ЧМ , и является провокацией, как и многие свежие заявления того же Илона Маска. Расчет на то, что вы пожалеете Роналду, назовете тен Хага «ноунеймом», что забудете, в какой форме Криштиану, и отвлечетесь на правду о состоянии МЮ как клуба.

Криштиану выкатил миру свои жалобы

Роналду не болен, как Канье, но многие психиатры допускали, что у Криштиану другое расстройство – нарциссизм. Не болезнь, но влияет на поведение и решения человека. Нарциссы, в отличие от психопатов, еще реже признают ошибки. Всегда виноваты другие, а чувство собственной важности граничит с комплексами неполноценности, спрятанными ото всех.

Что делает нарцисс, если жизнь подбрасывает лимоны? Дает интервью, в котором разносит МЮ , Руни, Рангника и заявляет, что не уважает тен Хага. При этом Роналду делает вид, что открывает миру глаза на Истину. Никто ведь не заметил, что МЮ стал пародией на великий клуб, только несмешной. Нарцисс кокетничает – если нужно уйти ради возрождения МЮ , то он готов.

Роналду перемешал факты про неудачи «Манчестер Юнайтед» с личными обидами на всех вокруг. И надо понимать цель интервью. И Уэст, и Роналду думают, что они гениально всеми манипулируют, что их провокации им выгодны и это удачный план. Криштиану решил, что надо сказать такое:

Я не уважаю Эрика тен Хага, потому что он не проявляет уважения ко мне. «Манчестер Юнайтед» пытался выгнать меня. Не только тренер, но и другие ребята, которые находятся в клубе. Я чувствовал себя преданным.

Роналду провоцирует свой уход из МЮ

Да, в семье Роналду случилось горе. Невеста выносила одного из двух детей. Португалец заявил, что не увидел поддержки в МЮ . Но если у Криштиану нарциссизм, то непонимание им чужой эмпатии – одна из особенностей. Для нарцисса сочувствие это слабость. У Роналду точно есть пунктик о чужом несовершенстве. Например, не понимает, что грамотный менеджер не пригласил бы Роналду в МЮ .

Перес в каком году от него избавился? Приглашение Криштиану стало решением в обход Сульшера, а игрок постарел. В «Ювентусе» держался, в МЮ сезон был лучшим из худших, а теперь это медленный и предсказуемый форвард. Все проиграют времени, Роналду не исключение. Но вместе с агентом Мендешем выбрал телевизионный метод, пошли к Малахову рассказать страшную правду о тен Хаге.

Эффект будет противоположным тому, на который рассчитывали. Одновременно предлагаем не превращать этот скандал в бессмысленный спор между защитниками и хейтерами футболиста. Роналду обычный парень и великий футболист одновременно, одно другому не мешает. Как персонаж шоу-бизнеса Криштиану никогда не был интересным. Это тролля Кантона можно слушать часами, Эрик — художник.

Марадона и Кройф были великими артистами разговорного жанра. Роналду довольно скучный парень, который спит днем, того не ест, того не делает, живет по распорядку. А когда скучный человек озлоблен на ситуацию – нет ему места в МЮ тен Хага, то несет ровно то, что вынес на публику Криштиану. Можно жалеть, насмехаться, пожать плечами. А лучше предположить, что нужна помощь.

Криштиану не помешает сильный терапевт

Стоило уйти без обиженного интервью. Роналду не станут уважать больше после серии жалоб или оскорблений Руни. Невежественное заявление, что раз Роналду не знал тренера Рангника, то Ральф никто, тоже не красит легенду футбола. Иногда лучше жевать куриную грудку, чем говорить, какие все вокруг коварные и злые.

Тен Хаг будет перестраивать МЮ дальше, но голландец ошибся, когда пошел навстречу Роналду. Надо было спровоцировать аренду игрока в другой клуб летом. Вместе с тем не будем скидывать всю вину на Роналду, менеджмент у МЮ слабый, не нашли ему другой клуб. Также плохо, что вместо обращения к обычному врачу игрок пошел к Питерсону.

Канадец Джордан — смешной, но это доктор философии, а не медицины. Семья Роналду пережила удар, но Криштиану не отреагировал на это переключением внимания на работу. Не пашет на «Манчестер Юнайтед» как проклятый. Он капризничал, обвинил некоторых напарников, что его ненавидят и хотят выжить, мешает тен Хагу работать.

В МЮ от Роналду устали, а у парня психологические проблемы. Напоминает один из голливудских сюжетов, о стареющей великой актрисе. Серьезная встряска для психики, угасание звезды. И в МЮ нет специалистов, которые бы помогли, ван дер Сар испугался зайти в болото по шею. Но даже если Роналду прав о положении клуба, суть не в его пользу. Заявил, что не уважает тренера. Не сказал, что плохо играет в футбол. Не взял часть вины на себя.

Хочет уйти зимой бесплатно, отсюда провокация. Но эти уловки миллиардеров становятся предсказуемыми, не находите? Эта призвана напомнить о том, о ком начали забывать – нарциссы любят внимание. Еще Роналду заявил об особых правах, раз в МЮ его якобы предали. Также настраивает часть собственных фанатов против тех, кто будет нападать. И любую критику назовет завистью. Поведение прямо по учебнику.

В Манчестере есть заповедь Фергюсона, что ни один человек не больше, чем клуб. Так что Криштиану не получит поддержку от фанатов. Остается верить, что Сантуш хороший психолог, а какой-то клуб уже предложил контракт. Иначе Криштиану в его нынешнем обиженном режиме испортит Португалии чемпионат мира, где достаточно интересных команд, не только родная сборная Роналду.